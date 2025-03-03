退休師遭粗暴驅離 綠黨團聲援：籲民眾罷免惡霸傅崐萁

年近80歲的花蓮退休教師葉春蓮因嗆國民黨立院黨團總召傅崐萁「通匪」，遭強制驅離。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，葉教過的學生比傅服務的選民還多，但正義發聲卻被打成綠營側翼，她強調黨團要葉春蓮發聲、反對霸凌，呼籲人民一起罷免「惡霸」傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部昨在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，並安排傅崐萁進行問政說明會。在約2000人聚集的活動中，葉春蓮在台下當面嗆傅「通匪」、「花蓮變醜變臭」，遭工作人員架離。

民進黨團今大動作開記者會聲援葉春蓮。民進黨團幹事長吳思瑤指出，葉春蓮服務花崗國中60年，更是師鐸獎得主，教過的學生絕對多於傅崐萁服務的花蓮選民，卻遺憾地看到她在公開場合遭粗暴驅離，涉及刑法強制罪，妨礙他人行動自由的罪行，是令人心痛且諷刺的對比。

吳思瑤續指，她不清楚葉的黨籍，但在公開活動中，不應當把意見不同的人打成綠營側翼，更不應該把作育英才的在地老師說成民進黨臥底，讓人難以接受，「一邊是桃李滿天下的葉霸老師，一邊是惡行滿台灣的花蓮王傅崐萁，台灣社會將有非常清楚的判斷」。

吳思瑤質疑，傅崐萁因為怕罷免，這段時間回防花蓮，這周以問政說明會的形式，卻以紀念國父暨植樹節包裝，從活動場所到舞台設計，不乏國民黨組織系統，也涉及地方鄰里的在地團體，更大手筆發放在地名產及樹苗，「到底是國民黨活動，還是花蓮縣濫用行政資源在支持的活動？」

吳思瑤批評，但這場公開活動卻不准拍照錄影錄音，只要拿起手機就會被制止，「天阿，傅崐萁你在花蓮搞戒嚴嗎」。

民進黨團書記長陳培瑜指出，葉春蓮是2018年花蓮地震受災戶之一，卻婉拒外界捐物資的請求，且在花蓮任教期間作育英才無數，退休後成為全職義工，她要求別再抹黑葉春蓮是側翼了，葉的長年付出「不是傅崐萁夫婦一句側翼可以抹滅的」。

最後，吳思瑤強調，千萬不要把守護台灣民主的正義之聲打成綠營側翼，「難道在台灣，反對共產黨就是民進黨嗎？」吳思瑤強調要為葉老師發聲、反對霸凌，呼籲民眾一起罷免「惡霸」傅崐萁。