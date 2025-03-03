柯文哲北所閃到腰 陳佩琪獨自二度會客送酸痛貼布

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，暫時解除柯文哲對於4名至親的禁見，以便處理父親後事。今是北所開放柯文哲接見第二天，陳佩琪獨自一人前往辦理會客，還為了柯閃到腰，專程送來酸痛貼布減輕他的不適，但來去時均未受訪表示任何意見。

昨天陳佩琪與柯妹柯美蘭進入北所，首度與柯文哲會客時，北所基於柯文哲遭逢親屬、家屬喪亡，彈性延長其接見時間達法定上限的30分鐘，以兼顧人倫關懷。今天陳佩琪單獨會客，時間同樣也是30分鐘。

依日前北院裁定，身為長子的柯文哲解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名至親，時間自2月27日至3月10日柯父告別式為止。

昨天柯美蘭接見結束後，透露柯文哲希望能參加父親家祭，日前還閃到腰但不嚴重，自己也已準備好申請書。北所則回應，依受刑人及被告返家探視辦法規定，返家探視應於死者亡故日起至喪葬前二日（含假日）提出申請，目前所方尚未收到柯家的申請。