王婉諭提時力2026年選舉目標 六都竹竹苗成立議會黨團

時代力量黨主席王婉諭今天說，台灣需要一股進步本土的力量，未來將帶領時力實踐三大目標，包括堅持進步本土路線、團結本土小黨及社會有志之士，還有持續推進「二次創黨」工程，備戰2026年地方選舉推出議員候選人，力求在六都與竹竹苗站穩腳步。

時代力量上午舉行決策委員上任記者會，王婉諭表示，感謝黨員夥伴與支持者的信任，讓她能夠在未來2年擔任黨主席，帶領時代力量持續奮鬥。

王婉諭指出，關心台灣前途的前輩們，在10年前創立時代力量，強調台灣人民必須掌握改革政治、改造社會的主動權，不能只是政治的旁觀者或政黨的啦啦隊。過去10年，時代力量與志同道合的朋友，一起推動改造社會的運動，成功讓年輕人有機會投身政治、為基層人民發聲，致力於打造一個多元、民主、平等、公義的台灣。

王婉諭強調，如今台灣依然面臨中國的侵略威脅，社會公平正義與年輕人的未來，因為錯誤的政策而遭受侵蝕與忽視，台灣仍然需要一股進步本土的力量，不僅團結所有人民，更要捍衛主權與安全，持續推動社會進步。

王婉諭表示，未來2年將帶領時代力量實踐三大目標，持續為台灣社會貢獻一份力量，首先是堅持「進步本土」路線，捍衛台灣的獨立自主與社會正義，推動民主深化，改造憲政秩序，制衡膨脹權力，並且聚焦民生經濟改革，解決貧富差距擴大、社會分配失衡、年輕人失去希望等困局，重新讓政治聚焦人民的生活。

其次，時代力量也將以「反對中共侵略」與「建立乾淨政治」為前提，團結本土在野小黨及社會有志之士，備戰2026年地方選舉，推出具有吸引力、不需要讓選民猶豫的候選人，力求在六都與竹竹苗站穩腳步，分別成立議會黨團，重建人民對政治的信任。

最後，時代力量持續推進「二次創黨」工程，主張做一個主張明確、路線清晰、方法具體，並且不投機、不包牌，可以讓人民相信參與的政黨，集結更多志同道合的朋友，用行動改變一攤死水、失去想像力的政治現況。

媒體詢問，台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺宣布退黨，不滿該黨在某些選區有意與時代力量等小黨結盟，直言無法接受跟路線不明的政黨合作。

王婉諭表示，如何讓進步本土力量推向更好的台灣，包括本土、清廉、進步與反共等價值都不容忽視，「本土進步的在野黨，的確已經有一些共識」，未來也將持續溝通對話、凝聚共識，朝向更多合作的可能性推動。

王婉諭說，針對他黨事務，黨內沒有討論，時代力量是一個非常本土、在乎台灣主權與進步議題的政黨，「我們會讓大家看清楚，更加認識時代力量」，希望集結更多志同道合的力量，力求2026年地方選舉有所突破。