【即時短評】要職涉貪案衝擊盧團隊形象 盧秀燕的下一步

台中市政府地政局長吳存金因特別費案，偵訊後百萬重金交保。據了解，吳存金事後即請辭，繼研考會主委劉彥澧之後，盧市府一個月內有兩位一級主管請辭，且涉貪案衝擊盧團隊形象，盧秀燕下一步必須穩住市政，避免破窗效應。

檢警廉25日分9路搜索地政局長辦公室、相關科室及廠商等9處，雷厲風行。檢方指出，吳涉嫌不實核銷首長特別費，申報的發票與公務無關，涉犯貪汙治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌。

但目前偵辦還沒有結果，仍應以無罪推論，事實如何還待調查。

吳存金在交保後火速請辭，身為盧團隊重要成員，她了解涉及貪汙等操守問題，幾乎沒有安身餘地，只有請辭一途。

盧秀燕訪日期間遭「突襲」，據了解，檢方收到檢舉已有段時日，但選擇盧秀燕出訪日本第二天大動作搜索地政局及相關廠商，不免讓人有遐想空間。

吳存金如果單純只因為特別費問題，這涉及她個人私德，但地政局掌理的各種土地開發、重劃業務，都是台中市這幾年重點發展項目，牽涉的利益之大，不是外界能想像的。

吳存金請辭獲准只是第一步，接下來更應盤點業務、人員是否適法，由盧秀燕市長「清理門戶」，以免還有檢方尚未公布的未爆彈，這是最令人擔心的。

台中市長盧秀燕是藍營一姐，又是施政滿意度最高的明星市長，「市政」是盧秀燕的招牌，團隊能否穩妥施政，對盧秀燕的未來至關重要。

市府主管曾經透露，中央各單位緊盯市政府30局處業務，當然是想找出破口，一個月內前有研考會主委劉彥澧休假打德國撲克、後有地政局長吳存金特別費問題，雙雙請辭，市府人事大動盪，去職的都是盧秀燕倚重的一級主管。

盧秀燕還有22個月市長任期，接下來還會出什麼狀況？盧秀燕的下一步，只能先安內再攘外，專心市政避免市府內部發生破窗效應。