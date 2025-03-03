1500萬捐款有6版本 翁曉玲回擊：曹興誠沒捐款卻死不認錯

聯電創辦人曹興誠1500萬元清華大學捐款傳6種版本說法，陷入羅生門，昨曹興誠更嗆國民黨立委翁曉玲造謠。翁曉玲今天回擊，曹興誠根本沒捐錢，卻還死不認錯，更質疑曹興誠身體力行「親中舔共」，很有可能違反「反滲透法」，呼籲司法檢調盡快調查。

翁曉玲日前在臉書發文，指30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，最後曹興誠輸了但卻完全未捐款給清大1500萬元。曹興誠昨日聲明，他個人從未承諾要捐款給清大，更轟清大配合翁曉玲造謠。

翁曉玲今日批評，曹興誠人格敗壞、信用破產，已是不爭的事實，自己不是沒招了，而是壓根不想再浪費唇舌在曹興誠這種無恥之徒身上。曹興誠的扯謊劇本已經有6種版本，要繼續瘋下去撒謊造謠，多編幾套劇本，就隨他去吧！反正不會有人相信。

翁曉玲批評，曹興誠自知理虧，根本沒捐錢，卻還死不認錯，不是推給沈君山，就是推給聯電，還模仿民進黨羞辱前台大校長管中閔，栽贓沈君山，又攻擊抹紅清大前校長陳力俊，惡意污衊清華人、傷害清大校譽。

翁曉玲質疑，曹興誠沽名釣譽、造謠成性，惡行惡狀，眾所皆知。一個身體力行「親中舔共」之人，還有臉去講別人是中共同路人，曹興誠才是最有可能違反「反滲透法」， 接受中共滲透來源指示，企圖危害國安和散播謠言影響罷免案通過與否之人。

翁曉玲強調，在此呼籲司法檢警機關應盡速調查曹興誠的不法行為，像這樣誹謗台灣高等學府、破壞社會安定和自由民主秩序的行徑，應盡早繩之以法。