【專家之眼】使無訟：為什麼法官月薪20.8萬算少

猜一猜，在所有公務員類別當中，誰月薪最高？誰退休金最高？

根據百官網，公務員薪水排名，第一是調查局特考，月薪8萬，排名第二的是國安局特考，月薪6.2萬，關務排名第三，月薪6.1萬，而司法特考，月薪排名第七，才5萬。其實，這5萬是指職前訓練期間的薪水，一旦實任法官，月薪首月就是11.4萬。

據立法院預算中心的報告，法官最快20年就可升到最高俸級。以新進法官的平均年齡25.6歲計算，法官年齡達到46歲，那麼，很可能她/他拿的就是最高俸級。有多少比例的法官能領最高俸級呢？立法院預算中心的報告同時指出，56.56％的法官的月薪高於第14職等的常務次長（在中央各部會能領最高俸級的文官只有1-2人，鳳毛麟角）。那麼，法官最高俸級是多少呢？以民國114年來算，月薪達到20.8萬。20.8萬是多給了還是少給了呢？見仁見智。

有人認為太多，他們說：要比工作辛苦，警消也很辛苦，隨時待命，甚至還有生命安全的疑慮。至於恐龍法官、司法不公也時常可見，並非特例，因此，根本沒資格坐擁終生高薪。

也有人認為並沒有多給。遠見雜誌2016年10月號引述一位當事人的話：「雖然已領到最高的18萬多元，但工作量之大，外人難以想像，幾乎無假日可言，每天加班到深夜叫正常，…。太太當三年多法官，就轉行當律師，接幾個案子就可以達到月薪20幾萬元」。言下之意，很受委屈。

國家對法官的優遇，可謂有目共睹。憲法第81條規定：「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職，非依法律，不得停職、轉任或減俸。」法官除了月領20餘萬之外，根據立法院預算中心的報告，每月退休所得「逾16萬元」，是最高常任文官的2.4倍。至於其他福利、保障，可謂完整。為什麼一半以上的法官待遇高於最高階文官？當初的制度設計者是怎麼的考慮？這才是應該一探究竟的。

答案就在憲法第 80 條：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」。換言之，就是為了讓法官能夠無後顧之憂，不受利誘、不受威脅，所以，才優遇法官。

然而，憲法第80條訂得不好。其一，光是依據法律獨立審判還遠遠不夠，原因是，如果法律本身是惡法呢？例如：司法無法獨立（參見作者的另一篇文章：https://udn.com/news/story/121823/6363179）、總統集大權於一身卻不受監督、財政收支劃分極不公正、17％的機車貨物稅不合時宜，試問，惡法不多嗎？如果憲法本身自相矛盾？例如第80條、第77條、第79條、《增修條文》第5條第1項之間。如果法律本身不周延或有模糊地帶，難道還是依據法律？又是依據哪一條？因此，第80條存在嚴重闕漏。

其二，一個法官的判決「不受任何干涉」，卻受自己主觀偏好、意識形態、宗教信仰、種族偏見或是一己私利而判案，難道，就被允許？可見，第80條條文是多麼粗糙、無力。「依據法律」也好，「獨立審判」也好，100％不是司法的目的。所有人都知道，法律只是手段，是實現正義的手段。正義才是目的，而這一司法的唯一追求竟然沒有寫在憲法本文，顯然是制憲者和修憲者莫大的罪過，其遺害至今。

那麼，我們怎麼知道一個法官的判決，包含大法官的釋憲，是正義的呢？曾任魯國司法院院長的孔子提出過一個放之四海而皆準的說法，他說：「使無訟」。不過，這句話歷來的解釋似乎都錯了。

對於「使無訟」，傅佩榮的解釋是「使訴訟案件完全消失」，錢穆說是「使人不興訟」，李澤厚說是「沒有訴訟」，毛子水說是「使人世間永遠沒有訟事」，愛新覺羅毓鋆、朱熹的解釋與上述並無不同，都把「無訟」理解為「沒有訟事」，但這樣的理解可能不對。我以為，「無訟」是指兩造對於判決沒有爭議，都心服口服，這就是正義，這才是孔子的意思。

很多法官不明白制度設計者為什麼如此優遇法官。換言之，月薪20.8萬以及終生豐厚的保障，是一個法官公正、明察和勇敢、不怕報復的代價，而不是年資、專業性、會考試、會做人、每天加班的代價，千萬不要誤解。溫馨提示少數法官，您的優遇來自於民脂民膏，而非長官的私人口袋，長官只是慷他人之慨，千萬不要搞錯該感謝的對象！

正義無價。事實上，所有的法官跟正義之神都簽了一紙無形的契約，保證每一次的審判都公正無私、明察秋毫。因此，如果法官，包含大法官，公正，月薪50萬都不為多，如果不公正或助紂為虐，那麼即使1萬都嫌多。

司法是社會正義的最後一道防線。如何使人心純樸、國家富強？鑰匙就在於司法。司法公正，人心就不得不善良；司法不公正，人心就不得不險惡。因此，根據這個判準，我尊敬的法官以及大法官，您說，自己領多了還是領少了？