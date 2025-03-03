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美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮激烈爭執，不歡而散。路透
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮激烈爭執，不歡而散。路透

美烏領袖2月28日在白宮激烈爭執，不歡而散。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文「台灣人會同情烏克蘭總統澤倫斯基的遭遇嗎？」他表示，「今天的烏克蘭，會是明天的台灣嗎？」這恐怕是每一個台灣人心中都會浮現的疑問。居安思危，有這種疑問，他覺得是好事，沒這種疑問，才該擔心。

這兩三天全世界都籠罩在228美國總統川普與澤倫斯基火爆言辭衝突的震撼中，難以平息。游盈隆表示，這是一個不可思議的場景，這樣的場景竟然發生在美國白宮橢圓形辦公室，還現場直播，訊息與影像立刻傳達到全世界每一個角落。

他說，看到的人，沒有不瞠目結舌的，包括俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平在內的全世界各國領袖，可想而知。這絕非刻意安排的，川普不會希望事情這樣發生，澤倫斯基也一樣，但它發生了，這不是夢，這是客觀的事實。它傳達了一個再清楚不過的訊息，那就是，川普總統任內什麼事情都可能發生，在美國或美國以外地區，沒有人可置身事外。

游盈隆表示，事情發生後，自由世界國家領袖大都站在烏克蘭總統澤倫斯基這一邊，就如同2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時一樣，讓烏克蘭人感到溫暖和不孤單。自由世界國家的主流民意，美、英、歐盟、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等等，也必然比較站在烏克蘭這一邊。台灣應該也是一樣。

根據2022年3月台灣民意基金會的全國性調查顯示，關於俄羅斯出兵攻打烏克蘭的正當性問題，20歲以上台灣人中，7成3認為俄羅斯出兵攻打烏克蘭沒有正當性，只有約1成的人認為有；游盈隆表示，這項發現和當時歐洲各國的民調結果相當接近，顯示台灣人與歐洲人在俄烏戰爭問題上的看法相當一致。

游盈隆表示，澤倫斯基過去3年領導烏克蘭全國人民抵抗外來侵略，智仁勇形象已深植世界人心，也奠定不可動搖的世界級傑出政治家的地位。「看到他此次在白宮的遭遇而不動容，或竟予以苛責者，文明程度之低下實不堪聞問」。

面對俄烏戰爭的新形勢，游盈隆表示，賴政府千萬不要像蔡英文政府一樣急於站出來否認或安慰人民，說什麼「台灣絕對不是烏克蘭」云云，因為那樣的安撫和否認，顯得很多餘和愚蠢。冷靜客觀、實實在在面對來自中國可能的侵略與挑釁，並將之化諸於無形，消弭戰爭，確保台灣主權與安全，才是政府該做的事情。

游盈隆 澤倫斯基 烏克蘭

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