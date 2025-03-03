學者提醒：台灣須學到終戰的可能境況

美烏總統在白宮舌戰成為全球焦點，學者提醒，台灣必須從中學到「終戰」的可能境況，認清台灣與烏克蘭的同與不同，以「今日某某，明日台灣」行政治動員容易扭曲民眾對「台灣利益」的認知。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，深思終戰的可能狀況才能知道如何避免啟戰，戰爭始於扣扳機、終於談判桌，台灣的國際處境、外交條件、地緣風險和戰鬥耐力均不強於烏克蘭，即使上談判桌，形勢仍非有利。

政大外交系教授黃奎博。圖／本報系資料照

政治大學外交系教授黃奎博表示，很多跡象顯示台灣當局做法與烏克蘭總統澤倫斯基很接近，台北和基輔一樣都一面倒向華府，且高度仰賴美國軍事支援，如今美國對烏克蘭態度丕變，反而顯示烏克蘭沒有回應能力，若美國未來對台灣態度丕變呢？若美國硬逼台灣上談判桌呢？從談判角度看，美國總統川普擁有絕對優勢，下次碰面，澤倫斯基得讓利更多。

國民黨立委羅智強指出，民進黨在戰爭爆發之初不斷宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」，以此鼓吹抗中保台，如今川普於會面上三度警告澤倫斯基沒有籌碼討價還價，雙方最終不歡而散，烏克蘭淪為棄子、任人宰割，為「今日烏克蘭，明日台灣」寫下另種註解；更令人憂心是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？羅智強表示，賴清德總統曾自信滿滿地說「我們是棋手，不會是棋子」，但川普對澤倫斯基說「沒有我們，你什麼都不是」，台灣到底是棋手、棋子還是棄子？恐怕不是賴清德說了算。

外交部長林佳龍接受網路節目專訪時說，美國總統川普2.0和1.0相比，延續性大於變異性，對台灣安全而言「我們可以稍微放心一些」、機會大於威脅，但取決於台灣怎麼做，對台美都有利的，台灣優先做、趕快做，對美國有利卻不利台灣的，需要討論出減少對台不利的方式，若反之，則台灣不要大張旗鼓地做，有些私底下也可能會發生。