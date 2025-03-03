CNN專訪「終結台灣核武的人」 張憲義：沒背叛自己

一九八八年時任中山科學院核能研究所副所長、陸軍上校張憲義叛逃美國，洩露台灣的核武計畫，之後在美方壓力下我國核武夢告終。近日八十一歲的張憲義在CNN專訪中說，他不後悔當初的決定，「根本不存在背叛，我做的事對台灣人民有益」。

CNN報導指出，台灣內部對張憲義案有兩種不同評價。有一種觀點認為台灣情況跟烏克蘭放棄蘇聯時代的核武類似，少了核武的保護讓俄羅斯敢入侵烏克蘭。另一種觀點是若台灣繼續發展核武可能增加中國大陸進攻台灣的風險，台灣也可能失去美國支持。

張憲義在訪問中表示，台灣沒有核武對兩岸關係更有利。他說，「我不想與中國大陸發生衝突，使用任何致命的化學武器或核武，對我來說這是愚蠢的想法。我相信我們都是中國人，這樣做沒道理。」

一九八八年時任中科院核能研究所副所長的張憲義叛逃美國（圖），二○一七年他曾接受學者陳儀深訪問。圖／遠足文化提供

赴美進修 真正任務學習武器

一九六四年大陸核試成功後，台灣開始擔心核武威脅，於一九六六年啟動核計畫，張憲義前往美國橡樹嶺國家實驗室進修核技術。他透露，儘管台灣對外聲明研究僅用於和平目的，但被派去美國的學生都清楚，真正任務是學習開發武器。

當時張憲義發現自己被盯上，有不明人士致電，自稱來自一家公司，稱對核電業務感興趣，邀約共進午餐。張憲義因專注工作任務且不感興趣便回絕了。多年後他才知道，對方是中情局。

回到台灣，張憲義晉升中校，並主持核能研究所模擬核爆程式碼計畫。核能研究所以民間名義秘密推進國家武器研發，當時為降低核武暴露風險，只尋求秘密建立能快速且隨時生產核武的能力，而不建立核武儲備。

4年線人 讓CIA掌握研究動向

一九七八年，中共領導人鄧小平警告，如果台灣獲得核武，大陸將以武力回應。這項聲明讓知悉核武計畫的張憲義備感壓力。一九七○年代末期，張憲義再度赴美，隨後在中情局接觸下於一九八四年正式成為美方線人。

張憲義回憶，接下來四年，每隔幾個月會與一名叫「馬克」（Mark）的中情局官員在台北一些安全地點碰面，包括士林夜市附近的公寓。張憲義會分享最新研究訊息，提供敏感文件照片，以及證實情報。中情局也會仔細記錄，同時表明會盡力保護張憲義及其家人。

美方阻止 關鍵在張提供資料

對於張憲義的告密行為，美國學者、「台灣前核武計畫」作者歐布萊特（David Albright）指出，台灣的核計畫以民間用途為名掩蓋得很好，張憲義的揭露讓美方能確定並阻止這一威脅。

一九八八年，張憲義在美方協助下叛逃，家人也輾轉前往美國會合。雷根政府隨後藉著蔣經國去世、李登輝就任契機，以張憲義提供的證據施壓台灣摧毀即將完成的核武計畫。數月後，美國派遣專家到台灣拆除一座鈽分離廠，還負責監督去除重水和核燃料。