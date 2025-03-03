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禁見暫解 柯文哲會妻妹 將申請參加父告別式

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，台北地方法院裁定暫時解除柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙四名至親的禁見，時間至三月十日柯父告別式止。台北看守所昨首次辦理柯文哲會客，接見陳佩琪、柯美蘭，時間卅分鐘。

柯美蘭步出北所表示，柯文哲「閃到腰」，後續將申請柯文哲參加父親告別式。

北所表示，平日每梯次接見時間約十五分鐘，昨天逢本月第一個周日，辦理接見人數眾多，每人接見時間約八分鐘。依羈押法規定，刑事被告接見每日一次，接見時間不得逾卅分鐘，所方認為有必要時，得增加或延長之。

當收容人遭逢親屬、家屬喪亡，或生命、健康遭遇危急狀況時，得辦理彈性調整接見，北所為此同意延長柯文哲接見時間，兼顧人倫關懷。

柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後又被羈押禁見至今；柯父柯承發過世，身為長子的柯文哲聲請解除禁見，台北地院裁定解除柯自二月廿七日至三月十日對四名至親的禁見，以便討論父親後事。

柯家昨原由民眾黨發言人張彤代表，一早到北所替柯家人抽取號碼牌申請會客號碼牌，但被北所工作人員以須實名制、持親友本人身分證為由辦理拒絕，最後由陳珮琪親自辦理才順利會客。

告別式 柯文哲 柯美蘭

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