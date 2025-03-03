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3月5日選召委 藍白合作綠內訌

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

立法院新會期各委員會召委選舉周三登場，因應大罷免潮，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。依照席次，藍綠可望在八個常設委員會各取得一席召委，國民黨團延續藍白合作模式，預計禮讓交通委員會召委給民眾黨團；民進黨團日前爆出內訌，有兩委員會仍待協調。

國民黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為內政委員會牛煦庭、外交及國防委員會黃仁、財政委員會賴士葆、經濟委員會謝衣鳯、教育及文化委員會葛如鈞、司法及法制委員會翁曉玲，以及社會福利及衛生環境委員會蘇清泉。交通委員會召委則擬禮讓給民眾黨立委林國成。

其中，為讓區域立委回防選區應戰罷免潮，此次多為優勢選區及不分區立委出任召委，包括葛如鈞、翁曉玲、蘇清泉皆為不分區。

國民黨團書記長王鴻薇表示，願在藍白合作的基礎下，禮讓一席召委給民眾黨團；至於是禮讓哪一委員會，仍待黨團討論後拍板。

綠營部分，可望推出的召委人選分別為：財政委員會賴惠員、經濟委員會蔡易餘、交通委員會林俊憲、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸；司法及法制委員會人選扣除黨團幹部後，加上莊瑞雄被派任當程序委員會召委，沈發惠為可能人選。

外交及國防委員會的召委人選則爆內訌，原先立委陳冠廷有意爭取，但民進黨團總召柯建銘屬意沈伯洋，讓立委王世堅看不下去，柯則爆料陳冠廷掛他電話，又找人咬他，要英系自行約束，最終人選仍待內部協調。

民進黨團書記長陳培瑜說，民進黨立場一致，無論是區域、資深或不分區，都願意直球對決；既然國民黨團強調要推民生法案，就看未來藍營立委承擔召委重責後，如何詮釋民生優先。

國民黨 民進黨 藍白合

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