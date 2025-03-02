林佳龍：川普2.0延續大於變異 正整合對接美政策方向

外交部長林佳龍接受風傳媒網路節目主持人黃暐瀚專訪時說，中華民國12個邦交國全部都是相對穩定，其中海地面臨動盪和梵蒂岡有教宗身體抱恙，這兩國需要特別用心；美國總統川普2.0和1.0相比，延續性大於變異性，對台灣而言則是機會大於威脅，取決於台灣怎麼做。

林佳龍表示，川普2.0對台灣安全而言，「我們可以稍微放心一些」，他第一任有印太戰略，現在建構美日韓小多邊、強調反對片面改變兩岸現狀，其實凸顯抗中仍是川普的主軸；此外，川普重視經濟外交，而近期白宮聲明連續兩周將「台灣承諾擴大對美投資」列為川普重要政績。

林佳龍舉了若干例子證明，許多台美之間的經濟與安全關係都是在川普的第一任建立起來，川普2.0的延續性大於變異性，對台灣是機會大於威脅，但這要取決於「我們做到我們該做的」，「川普的讓美國再次偉大（MAGA），我們台灣怎麼樣也贏，外交不是為了美國存在，是為了台灣的國家利益。」

林佳龍表示，對台美都有利的，台灣優先做趕快做；對美國有利卻不利台灣的，需要討論出減少對台不利的方式；若反之，則台灣不要大張旗鼓地做，有些私底下也可能會發生。

林佳龍表示，台灣一直在做許多事，需要整合來順利對接川普的政策方向。

針對賴清德總統提出的非紅供應鏈，林佳龍表示，在川普的第一任期就對中國的中興和華為等電信及5G企業出手，以因應北京的威脅；如今中共擴張不只是一帶一路，還包含數位絲路及AI威脅，網路空間才是未來美中抗衡的關鍵。

林佳龍表示，新冠疫情造成許多供應鏈斷鏈，各國都希望基於國家安全與經濟安全，保護關鍵技術，同時避免中國操弄，在這樣的情勢下，未來的產業會產生美中兩套系統，具有各自輸出的供應鏈；台灣將主動與各國合作建廠，持續讓台灣技術領先，技術深耕台灣，產業布局全球。

林佳龍說，台灣在半導體與非紅供應鏈中具有不可或缺的角色；以晶片為例，在美中抗衡的局勢下，台灣是美國的合作夥伴而非競爭對手。