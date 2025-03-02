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大法官提名未行文在野推薦？ 府：馬英九蔡英文都沒有

中央社／ 台北2日電
賴清德總統。圖／本報資料照片
賴清德總統。圖／本報資料照片

藍白黨團質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官人選，總統府今天表示，前總統馬英九蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」；府方表示，徵才至3月3日止，呼籲各界踴躍推薦或自我推薦。

媒體報導指出，總統賴清德近日邀請各界推薦大法官候選人，但藍白兩黨團皆質疑，總統府並未按照往例正式行文通知在野黨。國民黨與民眾黨立委痛批，「總統賴清德比前總統陳水扁、蔡英文更過分，連基本禮貌都不做，藍白將不會主動推薦人選」。

對於藍白黨團質疑總統府未行文通知在野黨推薦大法官人選一事，總統府發言人郭雅慧今天晚間澄清，這並非事實，鑑於大法官獨立行使憲法所定職權，不受任何干涉，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」。

郭雅慧表示，這次賴總統提名大法官，仍維持以往一貫作法，以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才，總統府並函請相關機關、學校及團體推薦，徵才至3月3日止，呼籲各界把握時間踴躍推薦或自我推薦，審薦小組也將秉持公正、客觀立場，傾聽各方意見，襄助總統提名專業且適任的大法官人選。

大法官 蔡英文 賴清德 馬英九

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