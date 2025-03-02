盧秀燕旋風訪日掀日媒高度關注 「1句話」埋下再訪伏筆

台中市長盧秀燕就任6年首度率團訪日，行程滿檔，橫跨札幌、名古屋及東京三座城市，不僅考察ES CON FIELD HOKKAIDO、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等巨蛋場館與周邊設施，也拜會東京都知事小池百合子、名古屋市長廣澤一郎、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人，受到讀賣新聞、日經新聞、中日新聞等日媒高度關注。

盧秀燕曾自述，她的母親出身新竹望族，外祖父在日治時代曾帶著妻小赴日留學，進入東京的鐵道學校就讀，盧秀燕母親也因此在日本生活8年，不但有個日文名字「林代子」，也用日文做為母語，讀到小學隨外祖父才返台。

正因這一層母親家族的背景，日媒對盧秀燕感到特別親切，也特別有興趣，日台交流協會官方雜誌《交流》，在今年1月專訪盧秀燕，特別著墨在盧秀燕與日本的淵源，認為正因為盧秀燕外祖父的留日經驗、母親童年在日本度過、父親來自山東等多元背景，使得盧對於多元文化特別包容。

日本發行量最大的《讀賣新聞》認為，由於盧秀燕在2028年的台灣總統選舉中，被視為最大在野黨・國民黨的總統候選人之一， 因此訪日此行受到相當的矚目。此外，讀賣新聞也關心盧秀燕是否參選國民黨主席，以及如何帶領國民黨獲得年輕世代的支持。

日本指標媒體《日經新聞》則指出，盧秀燕被視為台灣最大在野黨國民黨下屆總統候選人，似乎意在為未來鋪路，積極拓展在日本的人脈。

隨著盧秀燕在日本展開行程，日媒持續注意盧的動態，尤其盧秀燕與名古屋市長廣澤一郎簽訂全面友好交流備忘錄時，更吸引讀賣新聞、中日新聞等媒體大篇幅報導；與東京都知事小池百合子的歷史性會面，互道「甘巴爹」的場景，媒體也大幅報導。