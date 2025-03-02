柯文哲解除禁見首會妻妹 他斷言「4月有望交保」：這2個月白押了

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，但因柯父過世獲北院裁准暫時解除禁見，柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭今辦理會客。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲4月有望交保，再不然應能解除禁見。

沈政男指出，柯文哲獲得解除禁見至3月10日，而柯文哲被起訴羈押至今兩個月，他被剝奪2個月自由，案情有何進展？這些羈押時間，都屬必要嗎？實際上，「過去這兩個月，根本白押了。」

他進一步表示，從承審的地院法官，幾度為柯文哲著想來看，對此案顯然抱持比較進步與嚴謹的看法，不會胡亂剝奪人權，因此，柯文哲在4月初羈押就要期滿，屆時可能有機會申請交保成功。

沈政男預測，如果柯文哲沒辦法交保成功，至少單就禁見可以提出解除要求，理由就是先前那次並未導致串證。他並痛批，這個國家社會，放任過時的司法體系，為了區區一些錢，把一個可以貢獻見解的人，莫名其妙關了幾個月。