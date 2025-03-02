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柯文哲解除禁見首會妻妹 他斷言「4月有望交保」：這2個月白押了
民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，但因柯父過世獲北院裁准暫時解除禁見，柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭今辦理會客。醫師、時事評論家沈政男斷言，柯文哲4月有望交保，再不然應能解除禁見。
沈政男指出，柯文哲獲得解除禁見至3月10日，而柯文哲被起訴羈押至今兩個月，他被剝奪2個月自由，案情有何進展？這些羈押時間，都屬必要嗎？實際上，「過去這兩個月，根本白押了。」
他進一步表示，從承審的地院法官，幾度為柯文哲著想來看，對此案顯然抱持比較進步與嚴謹的看法，不會胡亂剝奪人權，因此，柯文哲在4月初羈押就要期滿，屆時可能有機會申請交保成功。
沈政男預測，如果柯文哲沒辦法交保成功，至少單就禁見可以提出解除要求，理由就是先前那次並未導致串證。他並痛批，這個國家社會，放任過時的司法體系，為了區區一些錢，把一個可以貢獻見解的人，莫名其妙關了幾個月。
沈政男更認為，以地院法官展現的同理心，顯然收賄案就不會成立，政治獻金案也可能輕判；至於圖利案，也有無罪的空間。「柯文哲一審被判不到10年刑度的可能性是存在的」當刑期不到10年，「那柯文哲就可以選總統。」
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