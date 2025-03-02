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美智庫揭大陸動搖台帛邦交 外交部：攜友盟對抗脅迫

中央社／ 台北2日電

美國智庫報告指出，中國犯罪集團透過土地開發企圖動搖台帛邦交。外交部今天譴責中國企圖運用經濟滲透及脅迫手段打壓邦交國，將持續與友邦和理念相近國合作，杜絕中國對太平洋區域的經濟脅迫。

美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）一份報告示警，具中國背景的跨國犯罪集團以在帛琉投資豪華度假村及土地開發案為名，在帛琉註冊公司，卻在當地從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。

外交部下午回覆中央社提問指出，中國長期利用具特定目的的中國背景商人甚至犯罪集團，滲透台灣邦交國帛琉，以投資豪華渡假村及土地開發等商業活動等名義，在當地從事洗錢、賭博及詐騙等非法活動，企圖運用經濟滲透及脅迫手段打壓台灣邦交國，外交部予以嚴正譴責。

外交部表示，奠基於台帛建交26年來堅實的合作基礎，台灣積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」等外交政策，並鼓勵台灣企業赴帛琉投資，發揮台灣產業、科技及人才等優勢，以實際行動帶動帛琉產業的繁榮發展，同時鞏固兩國邦誼。

外交部強調，未來也將持續與友邦及理念相近國家共同合作，杜絕中國對太平洋區域的經濟滲透及脅迫，實現區域和平、穩定及繁榮發展願景。

外交部 帛琉 邦交國

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