快訊

煮30年還是失敗！饕客點名1款經典泡麵：全台最麻煩

基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭美國人挺 曝收大批美讀者致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市長綠營初選開戰？林俊憲陣營重提跑票 陳亭妃回擊別活在過去

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，活動彷彿「選舉造勢」大會，其陣營宣講時不斷提及當年南市議會議長選舉，黨籍市議員跑票事件，暗酸陳亭妃陣營。記者萬于甄／攝影
民進黨立委林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，活動彷彿「選舉造勢」大會，其陣營宣講時不斷提及當年南市議會議長選舉，黨籍市議員跑票事件，暗酸陳亭妃陣營。記者萬于甄／攝影

民進黨立委林俊憲陳亭妃近期積極勤跑地方，造勢初選意味濃厚，其中，林俊憲今在佳里舉行聯合服務處成立大會，找來議長邱莉莉、立委林宜瑾等人宣講時，頻頻提及當年議會跑票事件，暗酸陳亭妃陣營，對此，陳亭妃也回擊，呼籲黨內同志團結，不要永遠活在過去。

林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，活動彷彿「選舉造勢」大會，除邀集立委王義川、郭國文、林宜瑾及台南市議長邱莉莉等人宣講外，12名黨籍市議員陳秋宏、李宗翰、周嘉韋、沈震東、郭鴻儀、黃肇輝、林志展、鄭佳欣、蔡筱薇、謝舒凡、林依婷、蔡麗青及無黨籍市議員黃麗招等都到場站台。

過程中，林宜瑾、邱莉莉等人頻頻提及當年南市議會議長選舉，黨籍市議員跑票事件，暗酸陳亭妃陣營外，邱莉莉更以去年民進黨全代會改選，陳亭妃攜子弟兵跑票問鼎中常委，痛批陳為權力、私利不為大局著想，呼籲支持者要相挺最正派的林俊憲。

對此，陳亭妃也回擊，請黨內同志要記住黨主席賴清德三申五令的呼籲團結，採取抹黑、攻擊就已經自曝自己的劣勢，且當年的正副議長選舉，黨中央也都已調查過，實在不需要老調重彈，大家應該要大步向前，不要永遠活在過去。

陳亭妃也提到，如今被含沙射影的同志，在此次正副議長選舉就是投邱莉莉、林志展，難道「這些不是事實嗎？這是船過水無痕嗎？」，自己在台南27年為大家服務，為民進黨奠定組織的基礎，相信大家都看在眼裡，不是單憑幾個人的說法就可以抹煞。

陳亭妃也呼籲支持者，要以德抱怨，絕對不要攻擊、不要抹黑，遵從且切記黨主席賴清德的交代與叮嚀，在國民黨、民眾黨在製造社會對立與分化的時候，黨內自己不能亂，千萬不能為個人的「私利」中了國民黨、民眾黨的計。

不過，對於是否正式宣布投入黨內初選，林俊憲受訪時仍未鬆口表態，僅回應說，此次與市議員蔡蘇秋金在佳里區成立聯合服務處，未來還是會依照自己的節奏，開始加速起跑，「今天也算是踏出第1步，未來也會加快速度」。

立委陳亭妃昨起一連2天在平實公園舉辦《叢林奇遇記》主題氣墊樂園親子活動，針對林俊憲陣營暗酸跑票，陳亭妃也回擊呼籲黨內同志團結，不要永遠活在過去。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃昨起一連2天在平實公園舉辦《叢林奇遇記》主題氣墊樂園親子活動，針對林俊憲陣營暗酸跑票，陳亭妃也回擊呼籲黨內同志團結，不要永遠活在過去。圖／陳亭妃服務處提供

台南 林俊憲 民進黨 邱莉莉 陳亭妃

延伸閱讀

朱立倫批賴總統司法當刀 陳亭妃批荒誕無稽

黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

【重磅快評】「今日林岱樺、明日陳亭妃」 民進黨內誰敢不臣服？

上午才PO打點滴…陳亭妃抱病赴總統烤肉趴 曬與賴清德自拍照

相關新聞

成棋子或棄子？ 羅智強憂「今澤倫斯基、明清德司機」

「川澤會吵架」震動全世界。國民黨立委羅智強今天表示，美國總統川普在烏克蘭總統澤倫斯基面前直言「你沒有籌碼」，這使烏國淪為...

再爆美國第三棟房產還代持？沈伯洋：查到馬上辭立委

民進黨立委沈伯洋近期陷入疑似擁有美國房產未如實申報爭議，YouTube頻道「政經關不了」再爆，除了先前被質疑的兩處房產外...

曹興誠稱聯電如約捐款 黃士修質疑兩大問題

聯電創辦人曹興誠1500萬元清大捐款陷入羅生門。曹興誠今再發文指，聯電有如約捐款，但他個人從未承諾要捐款給清大。清大校友...

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，他今再發文，強調聯電有如約進行捐款，但他個人從未承諾要捐款給清大；...

台灣基進女悍將楊佩樺宣布退黨 並退出高雄議員選舉

有意參選下屆高雄市前鎮、小港選區的台灣基進黨高市黨部執行長楊佩樺昨日無預警辭黨職，今天更宣布退黨，且取消2026市議員參...

台南市長綠營初選開戰？林俊憲陣營重提跑票 陳亭妃回擊別活在過去

民進黨立委林俊憲、陳亭妃近期積極勤跑地方，造勢初選意味濃厚，其中，林俊憲今在佳里舉行聯合服務處成立大會，找來議長邱莉莉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。