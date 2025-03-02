台南市長綠營初選開戰？林俊憲陣營重提跑票 陳亭妃回擊別活在過去

民進黨立委林俊憲、陳亭妃近期積極勤跑地方，造勢初選意味濃厚，其中，林俊憲今在佳里舉行聯合服務處成立大會，找來議長邱莉莉、立委林宜瑾等人宣講時，頻頻提及當年議會跑票事件，暗酸陳亭妃陣營，對此，陳亭妃也回擊，呼籲黨內同志團結，不要永遠活在過去。

林俊憲今與市議員蔡蘇秋金在佳里區舉辦聯合服務處成立大會，吸引大批支持者到場相挺，活動彷彿「選舉造勢」大會，除邀集立委王義川、郭國文、林宜瑾及台南市議長邱莉莉等人宣講外，12名黨籍市議員陳秋宏、李宗翰、周嘉韋、沈震東、郭鴻儀、黃肇輝、林志展、鄭佳欣、蔡筱薇、謝舒凡、林依婷、蔡麗青及無黨籍市議員黃麗招等都到場站台。

過程中，林宜瑾、邱莉莉等人頻頻提及當年南市議會議長選舉，黨籍市議員跑票事件，暗酸陳亭妃陣營外，邱莉莉更以去年民進黨全代會改選，陳亭妃攜子弟兵跑票問鼎中常委，痛批陳為權力、私利不為大局著想，呼籲支持者要相挺最正派的林俊憲。

對此，陳亭妃也回擊，請黨內同志要記住黨主席賴清德三申五令的呼籲團結，採取抹黑、攻擊就已經自曝自己的劣勢，且當年的正副議長選舉，黨中央也都已調查過，實在不需要老調重彈，大家應該要大步向前，不要永遠活在過去。

陳亭妃也提到，如今被含沙射影的同志，在此次正副議長選舉就是投邱莉莉、林志展，難道「這些不是事實嗎？這是船過水無痕嗎？」，自己在台南27年為大家服務，為民進黨奠定組織的基礎，相信大家都看在眼裡，不是單憑幾個人的說法就可以抹煞。

陳亭妃也呼籲支持者，要以德抱怨，絕對不要攻擊、不要抹黑，遵從且切記黨主席賴清德的交代與叮嚀，在國民黨、民眾黨在製造社會對立與分化的時候，黨內自己不能亂，千萬不能為個人的「私利」中了國民黨、民眾黨的計。