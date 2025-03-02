曹興誠稱聯電如約捐款 黃士修質疑兩大問題

聯電創辦人曹興誠1500萬元清大捐款陷入羅生門。曹興誠今再發文指，聯電有如約捐款，但他個人從未承諾要捐款給清大。清大校友、核能流言終結者創辦人黃士修說，曹興誠留下兩個問題，他下棋輸1500萬，用公司款付私人債，如何對股東交代？如何開出沒有指定受款人的公司票？

黃士修發文指出，曹興誠終於承認他的確沒捐，所有洗地仔都被甩出去了。清大沒有因為紅衛兵批鬥而屈服、也沒有因為日後募款方便而認假。有就是有，沒有就是沒有，真相大白。

他也整理出此事件6個版本曹營說法。版本一，曹興誠2月25日稱，支票直接交給時任校長沈君山，沒有指定要捐給清大，可能拿去做其他公益用途。版本二，媒體人矢板明夫2月25日稱，1996年5月6日聯合報新聞，聯電和清大簽約1500萬合作案，把賭債變成了捐款。版本三，政治評論員周軒稱，2011年陳力俊校長說，清大確實有收到曹董的捐款。

版本四，聯電前總經理吳宏仁2月26日說，捐款是聯電，仔細看是合作項目，這也非捐款，清大須要有研究計劃與目標。版本五，不具名聯電基層2月26日說，款項由聯電基金會，在2001至2005年分5年，分別捐給清大與交大各1500萬。版本六，曹興誠今說，聯電已捐款1500萬，至於他個人從未承諾要捐給清大，捐錢和他無關。

黃士修說，先前他特地提醒，下一回合別拿「曹董是用聯電名義開的支票，聯電捐等於曹董捐」開脫。醒吾董事長以集團高中名義開支票，擔保個人的4000萬債務，被依背信罪判刑兩年定讞，有案可稽。曹興誠照著說了，卻留下兩個問題。

黃士修質疑，聯電作為上市公司，非董事長獨資，他下棋輸了1500萬，回來叫公司付錢。用公司款付私人債，如何對股東交代？聯電會計出帳皆須有嚴格管制，與私人開支票可不寫抬頭有別。如何開出沒有指定受款人的公司票？

黃士修酸，他幫曹興誠擬答，一是「公司治理我們有我們的玩法，不要問，很恐怖。」二是「不管啦，徐巧芯是中共地下黨員，一定要大罷免！」

黃士修說，曹興誠一開始說是給支票，接著矢板明夫、周軒、聯電前總經理、聯電基金會打臉曹興誠，沈君山打臉矢板明夫，陳力俊打臉周軒；最後是曹興誠打臉曹興誠。曹興誠要蒐證提告，矢板明夫、周軒、吳宏仁、曹興誠一干人等，加一個基層人員待查，等著收傳票吧！