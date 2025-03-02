再爆美國第三棟房產還代持？沈伯洋：查到馬上辭立委

民進黨立委沈伯洋近期陷入疑似擁有美國房產未如實申報爭議，YouTube頻道「政經關不了」再爆，除了先前被質疑的兩處房產外，位於普拉森還有一處房產（925 Ziegler Way, Placentia, CA 92870）。沈伯洋表示，他在美國一棟房子都沒有，為什麼還出現第三棟，如果查到他有美國的房產，現在馬上辭立委。

爆料內容指出，沈伯洋聲稱2017年把美國的房產賣了，但沈曾在美國擁有不只一套房產，究竟是哪一套？

經查，沈伯洋在美國的房產資訊，可以在個人資訊網站People Finder上查到。經檢索有三筆資料，在美國加州爾灣市有過兩處房產（48 Larkfield, Irvine, CA 92620）、（8306 Mirasol Irvine, CA 92620）,普拉森還有一處房產（925 Ziegler Way, Placentia, CA 92870）、

爆料內容表示，問題恰恰出在普拉森的這一處房產。從美國房產交易網站Block Shopper上檢視，這處居住者曾為沈伯洋，該房產交易資訊在2017年1月，被Sang Kim以美元885000的價格，賣給了Shihling Huang和Fusheng Huang。

爆料內容也質疑，透過美國房產交易網站 Block Shopper搜尋，可發現Fusheng Huang、Shihling Huang是「專業購買者」，這些房產的買家，恐不是普通投資者，而是隱藏在背後的房產仲介，疑似為「代持」，原持有人藉以規避名下登記。

「政經關不了」更指出，美國是個公開透明的地方，關於沈伯洋的房產登記，找到一筆在2024年7月才賣掉紀錄，當時沈伯洋已經是立委出任公職，需要向監察院財產申報，這就涉及財產申報不實。

沈伯洋表示，從房子蓋好到現在，擁有者從來沒有出現過他的名字，只要是他的名字，他就辭立委。至於爆料截圖有關沈伯洋房產截圖是否造假，沈伯洋說，並不是造假，但這些資料查的並不是房地產的擁有者，而且「我也不想教他們怎麼查詢」。