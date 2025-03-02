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批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，他今再發文，強調聯電有如約進行捐款，但他個人從未承諾要捐款給清大；他不滿指出，聯電幫了清大這麼多忙，清大怎麼好意思配合國民黨立委翁曉玲誹謗、反咬他一口？難道清大已墮落成中共對台統戰巢穴？

事件起因為國民黨立委翁曉玲在臉書發文，指30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定贏1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得1500萬元，但最後清大沒收到曹的捐款；清華大學二度低調回應，確實沒有收到這筆捐款。

曹興誠今以「翁曉玲與清大合謀統戰」為題發文，說自己先前未回應，是想讓子彈飛一下，看還會有什組合拳，並還原當時與沈君山下棋捐款始末。他說，自己和沈君山過去一段時間同在新竹上班，沈有天表達自己想辦些事，但學校沒預算，可否請聯電幫忙，他建議先下盤圍棋，沈贏幾目，就商請聯電董事會捐幾萬美金。

曹興誠指出，沈棋力高出他很多，贏了50目，後來聯電董事會同意捐了1500萬台幣，沈對此也津津樂道；聯電如約進行捐款以後，和清大來往密切，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事，「如果聯電ㄧ開始就言而無信，後續不可能和清大發展出良好關係」。

他並提及，聯電曾捐出1億2000萬協助清大整建電機資訊館（劉炯朗館），也捐出1億替清大活動中心改建成君山音樂廳；至於他個人，從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和我個人無關。

曹興誠不滿指出，翁曉玲造謠稱他個人承諾要捐款給清大，卻「言而無信」，清大也立即回應說，沒有收到他的個人支票。很明顯是事先套好招，對他進行惡意誹謗。把話塞到人家嘴巴裡，然後針對別人沒說過的話加以攻擊，是典型中共的鬥爭手法；國民黨立委徐巧芯也很會這一招。

他質疑，清大校長陳力俊2010至2014年在其任內，親中舔共不遺餘力，可以想見，清大已經被中共滲透的非常嚴重。他認為這次清大內部應該好好檢討，為什麼要配合翁曉玲對他誹謗？聯電幫了清大這麼多忙，怎麼好意思反咬他一口？難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？

「為自己，為國家，為了維持台灣社會的良善，請大家站出來，支持大罷免。」曹指出，立院遭染紅，應始於媒體和教育體系的染紅，翁曉玲事件可說一葉知秋，讓各界了解事態的嚴重；他並強調這次大罷免真的是背水一戰，今天大家不站出來，以後中共來了，將會活在一個無是無非、無情無義、指鹿為馬、弱肉強食的黑暗世界。

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