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曹興誠稱聯電如約捐款：清大應「好好檢討」

中央社／ 新竹2日電
聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲稱聯電前董事長曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學卻未兌現。曹興誠今天聲明表示，聯電如約捐款，捐錢一事與他個人無關。他並說，清大內部應該好好檢討，為什麼要配合翁曉玲對他毀謗。

對此，清大公共事務組人員向中央社記者表示「不回應」。

曹興誠今天發文說明捐款清大的始末，指出他跟清大前校長沈君山過去一段時間同在新竹上班，時有往還。有一天沈君山說，想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙。

曹興誠表示，他當時回說幫忙可以，但要幫多少，並建議先下一盤圍棋，沈君山贏幾目，他就商請聯電董事會捐幾萬美元。

沈君山棋力高出很多，結果一如預期，沈君山贏了50目（即中押勝），所以後來聯電董事會同意，捐了新台幣1500萬元。

曹興誠說，這是雅事。沈君山對此事也津津樂道。沈君山說，「有人常批評他下圍棋、打橋牌不務正業；但現在他可以用圍棋幫學校募款，可見下棋還是有用的」。

曹興誠表示，聯電如約進行捐款以後，和清大來往密切，2屆清大校長劉炯朗和陳力俊都曾擔任聯電獨立董事。如果聯電一開始就言而無信，後續不可能和清大發展出良好關係。

此外，聯電為清大整建電機資訊館（後來變成劉炯朗館），捐出1.2億元；替清大活動中心改建成君山音樂廳，也捐出1億元。

曹興誠說，他個人從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事，和他個人無關。

曹興誠表示，翁曉玲造謠說，曹興誠個人承諾要捐款給清大，卻言而無信，而清大也立即回應說，沒有收到曹興誠的個人支票。這很明顯是事先套好了招，對他進行惡意誹謗。

曹興誠說，他覺得這次清大內部應該好好檢討，為什麼要配合翁曉玲對他誹謗。聯電幫了清大這麼多忙，清大怎麼好意思對他反咬一口。

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