壯促法廢止案周二付委 藍白初步共識不阻擋審查

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，多名民進黨立委提案廢止壯世代促進法，立法院程序委員會列入下周院會議程，未來預計交付經濟委員會審查，民進黨團召委人選蔡易餘有意排審。據了解，藍白黨團先前初步達成共識，為避免遭到質疑圖利自肥，未來不會阻擋民進黨審查。

立法院新會期上周開議，吳春城是首位質詢立委，當場宣布辭去立委職務，民眾黨隨即發表聲明回應，吳春城推動壯世代，將其視為一生職志，尊重其決定並給予支持，「相信吳委員未來回到民間，會持續推動壯世代理念」，而面對超高齡化社會的來臨，包括跨世代面對的社會變化與挑戰，民眾黨也會持續關心並付諸行動。

不過，針對壯世代圖利等相關爭議，台北地檢署先前主動簽分他字案偵辦，監察院廉政委員會也決議立案調查，而民進黨立委更是持續窮追猛打，提案廢止壯世代政策與產業發展促進法。立法院程序委員會上周開會，此提案排入本周院會議程，預計交付經濟委員會審查。

藍白立委在程序委員會占多數，本次僅封殺民進黨立委沈伯洋所提「兩岸人民關係條例修正草案」、民進黨立委李柏毅所提「立法院議事規則修正草案」，並未阻擋民進黨立委陳培瑜所提廢止「壯世代政策及產業發展促進法」。據了解，在野黨團先前初步達成共識，為避免遭到質疑圖利自肥，未來不會阻擋排案審查廢止壯促法。

此外，民眾黨團原本有意推派吳春城為程序委員會代表，不過隨著吳春城請辭民眾黨不分區立委，目前協調由立委林國成續留委員會。

民進黨團書記長陳培瑜表示，吳春城始終沒有正面回應相關爭議，僅在施政總質詢當天，試圖為其蓋上遮羞布，不過壯世代促進法的爭議，不會隨著吳春城辭職而結束，包括司法、監察院調查都仍將持續，對於相關部會也將造成業務上的困擾，與其關注藍白是否在這題上車，民眾黨本身更應該直接面對此事。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇則說，程序委員會確實有將狀促法廢止案排入院會議程，接下來也會進入相關委員會審查，不過廢止狀促法很沒有道理，吳春城已經請辭也沒有圖利，回顧當初法案三讀通過，三黨書記長達成共識，也沒有經過院會表決。

王鴻薇認為，壯世代促進法「條例無罪」，當時立法院完成三讀程序，民進黨立委開心拿手舉牌拍照，所謂廢止案就是民進黨拿來政治鬥爭，隨著吳春城請辭就沒有廢止的正當性，未來壯世代促進法廢止案交付委員會，國民黨籍立委也會以此態度好好審查。