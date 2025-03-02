媒體指對失控不分區立委最重祭停權？黃健庭：未討論

面對罷免潮來襲，國民黨主席朱立倫日前曾提醒黨籍不分區立委「別鬧事」。現在又傳出若有國民黨不分區立委執著追求個人聲量，不顧黨形象，黨中央最重將處以停權，但國民黨秘書長黃健庭今天表示，絕無此事，黨中央未曾討論。

國民黨日前舉辦立法實務研討會，由於罷免潮來襲，據了解，朱立倫在閉門會議中向黨籍立委喊話，不要害怕罷免的威脅，並提醒罷免戰開打，每名區域立委壓力都很大，要不分區立委「勿鬧事」，不要讓外界有見縫插針的機會；但事後也強調，沒有指任何特定的立委。

媒體今天報導，黨務人士指出，若國民黨不分區立委執著追求個人聲量，不顧黨形象，黨中央最重將處以停權；黃健庭上午在接受中央社訪問時明確表示，絕無此事，黨中央從未針對此事討論，這不只是空穴來風，甚至連「風」都沒有。

雖然黨中央澄清未針對不分區立委的言行是否適當或可能影響到黨整體形象進行討論，但黨內確實希望不分區立委能在反罷免上有所作為、為黨發聲，而不是不小心就為罷免方添加柴火。

有黨內人士私下表示，藍營的不分區立委都有各自的責任區，希望不分區立委能多花點時間到各自的責任區，幫忙反罷免，包括說明黨的立場方向，以及立法院這會期藍營主推的民生法案，讓更多民眾了解狀況；罷免潮需要藍營團結面對、打團體戰，不分區立委勿成為自走砲變破口，幫罷免方添柴火。

此外，由於國民黨在立法院新會期將主推包括紀念日及節日實施條例草案、主張普發現金新台幣1萬元等多項民生法案，黨內也將關注個別藍委是否會研議其他的政治性法案，因此定調，若有個別立委想要提出政治性法案，一定要經過黨團討論，再由黨團提出，呼籲不要貿然提案或外流修法內容。