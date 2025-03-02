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要公教自證無陸證件 翁曉玲：陸委會無力清查越權指揮

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／本報資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／本報資料照片

陸委會將查大陸證件引發爭議，國民黨立委翁曉玲批評，陸委會根本無力清查，為掩飾無能及卸責，才想出要求公教人員主動具結的一招，但這已逾越法律保留原則；縱觀陸委會近年功能盡失，還越權指揮，如此成事不足、敗事有餘，按美國政府效率部的標準，早該裁撤了。

銓敘部、行政院人事行政總處清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，陸委會也表態鼓勵誠實告知；消息一出，引發各界討論，也有立委批評濫權、恐嚇。

翁曉玲指出，陸委會說現任公職人員中確實存在「領證」情形，所以該措施加強宣導現行法律規定；可笑的是，陸委會至今只查到一名海軍楊姓士兵的案例，且還是楊姓士兵主動自行報告的，可見陸委會根本沒能力清查情況。

翁曉玲批評，陸委會為掩飾無能，想了最容易卸責的一招， 就是先讓公教人員主動「具結」-簽切結書，而銓敘部、教育部竟還配合辦理， 不考慮具結本身的適法性及必要性、整體行政作業負擔和公教人員的尊嚴，藉形式上、不具實質法律效力的具結，來自證對國家的忠誠。

翁曉玲分析，按照「公務人員任用法」第四條第二項的規定， 公務人員之品德及忠誠，各機關應於「任用前」辦理查核；至於到任後，服務機關的政風、人事單位本來就得依職權調查有無違法亂紀情事。如今讓大家填份切結書，服務機關就可名正言順地撇清責任。

翁曉玲批評，簽名與否能證明效忠國家？且現行法律沒有規定公教人員有具結義務，更沒有處罰「不具結」的規定。況且陸委會要大家去切結兩岸人民關係條例第9條之1所無規定的要求，實已逾越法律保留原則了。

翁曉玲表示，陸委會近年功能盡失、荒腔走板，既無法維護兩岸關係、保障國家主權利益及民眾權益，還自以為是各部會的上級機關，越權干預指揮其他機關的職權。如此成事不足、敗事有餘，實無存在的意義與價值，按美國企業家馬斯克所率美國政府效率部的標準，早該裁撤了。

陸委會將查大陸證件引發爭議，國民黨立委翁曉玲批評，陸委會根本無力清查，為掩飾無能及卸責，才想出要求公教人員主動具結的一招，但這已逾越法律保留原則。圖／翁曉玲提供
陸委會將查大陸證件引發爭議，國民黨立委翁曉玲批評，陸委會根本無力清查，為掩飾無能及卸責，才想出要求公教人員主動具結的一招，但這已逾越法律保留原則。圖／翁曉玲提供

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