快訊

方大同離世前8天人在雲南 陸媒曝「告別式與火化都在大理」

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

植化素有「紅、橙、黃、綠、紫、黑、白」7種顏色 一次看懂有哪些功效及代表蔬果

聽新聞
0:00 / 0:00

解除禁見首會妻妹 北所讓柯文哲會好會滿30分鐘 她爆柯閃到腰

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
台北地方法院日前裁定，因柯父治喪解除民眾黨前主席柯文哲對於4名至親的禁見，柯妻陳佩琪（中）與柯妹柯美蘭（左）今至北所接見，離開時不發一語。記者潘俊宏／攝影
台北地方法院日前裁定，因柯父治喪解除民眾黨前主席柯文哲對於4名至親的禁見，柯妻陳佩琪（中）與柯妹柯美蘭（左）今至北所接見，離開時不發一語。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，暫時解除柯文哲對於4名至親的禁見，以便處理父親後事。今北所首次辦理接見，柯家由柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭進入北所辦理會客，所方也法內開恩，讓柯文哲與妻、妹會客時間達法定上限的30分鐘。

依北院裁定，身為長子的柯文哲，解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名家人的禁見。時間至3月10日柯父告別式為止。北所原表示，平日每梯次接見時間約15分鐘，今天則是每月第一個周日的假日接見，因接見人數眾多，接見時間僅有8分鐘，被告每日只能辦理接見1次。

但最後陳佩琪、柯美蘭，總共與柯文哲會客長達30分鐘，柯美蘭並透露柯文哲閃到腰，後續將申請讓柯文哲參加父親告別式。

北所解釋，依羈押法規定，刑事被告接見每日1次，接見時間不得逾30分鐘，所方認為有必要時，得增加或延長之。

當收容人最近遭逢親屬、家屬喪亡，或生命、健康遭遇危急狀況時，得辦理彈性調整接見，北所為此同意延長柯文哲接見時間，以兼顧人倫關懷。

柯文哲 柯美蘭 閃到腰 陳佩琪

延伸閱讀

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

柯文哲解禁至3月10日 陳佩琪怨：難道一個人的生命到告別式就結束了嗎

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

柯文哲可討論治喪！今至3月10日法院解除禁見

相關新聞

解除禁見首會妻妹 北所讓柯文哲會好會滿30分鐘 她爆柯閃到腰

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，暫時解除柯文哲對於...

要公教自證無陸證件 翁曉玲：陸委會無力清查越權指揮

陸委會將查大陸證件引發爭議，國民黨立委翁曉玲批評，陸委會根本無力清查，為掩飾無能及卸責，才想出要求公教人員主動具結的一招...

罷免戰牽動藍綠召委布局 綠內訌、藍多不分區迎戰

立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。依照席次，藍綠黨團可望在8個常...

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後仍羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，解除柯文哲自2月...

媒體指對失控不分區立委最重祭停權？黃健庭：未討論

面對罷免潮來襲，國民黨主席朱立倫日前曾提醒黨籍不分區立委「別鬧事」。現在又傳出若有國民黨不分區立委執著追求個人聲量，不顧...

結束與柯文哲會面 陳佩琪離開北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭檢方起訴及羈押禁見，由於柯父柯承發過世，台北地方法院日前裁定解除柯文哲自2月27日至3月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。