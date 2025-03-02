結束與柯文哲會面 陳佩琪離開北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭檢方起訴及羈押禁見，由於柯父柯承發過世，台北地方法院日前裁定解除柯文哲自2月27日至3月10日對於4名至親的禁見，以便討論、處理父親後事，柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭今天上午現身北所辦理接見。

民眾黨發言人張彤一早先到北所，詢問可否代柯家人為辦理會客號碼牌，北所工作人員表示需要親友本人持身分證辦理，張彤幾度聯繫後才帶著陳佩琪親自辦理會客，與胞妹柯美蘭一起進入北所會見柯文哲。由於228是國定假日不開放接見，最快是今天每月第一個周日才能辦理，接見時間僅約8分鐘，被告每日只能辦理接見1次，所以陳佩琪與柯美蘭在可以接見首日就到北所，與柯文哲討論、處理父親後事，陳佩琪離開時面對媒體全程不發一語，直接上車離去。 台北地方法院日前裁定，因柯父治喪解除民眾黨前主席柯文哲自2月27日至3月10日對於4名至親的禁見，柯文哲夫人陳佩琪（中）與妹妹柯美蘭（右）今天到北所辦理接見。記者潘俊宏／攝影