罷免戰牽動藍綠召委布局 綠內訌、藍多不分區迎戰

立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。依照席次，藍綠黨團可望在8個常設委員會各取得1席召委，國民黨團則擬禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成。

國民黨立法院黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為內政委員會牛煦庭、外交及國防委員會黃仁、財政委員會賴士葆、經濟委員會謝衣鳯、教育及文化委員會葛如鈞、司法及法制委員會翁曉玲，以及社會福利及衛生環境委員會蘇清泉。其中，為讓區域立委因應罷免戰回防選區，召委人選葛如鈞、翁曉玲、蘇清泉皆為不分區。

國民黨團書記長王鴻薇表示，願在藍白合作的基礎下，禮讓1席召委給民眾黨團。至於是哪一席召委，仍待黨團討論後拍板。

國民黨主席朱立倫日前在立法實務研討會中曾提醒黨籍不分區立委「勿鬧事」。媒體報導今指有黨務人士示警，若有不分區藍委執著追求個人聲量，不顧黨形象，最重將處停權。不過，黨中央否認，表示未有相關討論。

綠營部分，可望推出的召委人選分別為，財政委員會賴惠員、經濟委員會蔡易餘、交通委員會林俊憲、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸。至於司法及法制委員會、外交及國防委員會的召委人選，仍在內部協調。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，民進黨立場一致，只要有意願就來登記，無論是區域、資深或不分區，勇於承擔召委並排下有意義的法案、處理預算解凍，都是綠營願意直球對決的部分。若藍營大多不分區迎戰，她表示祝福，也會觀察藍白兩黨召委本會期的目標。

她說，既然國民黨要強調民生優先，就看未來藍營立委承擔召委重責後如何詮釋民生優先。