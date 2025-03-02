快訊

方大同離世前8天人在雲南 陸媒曝「告別式與火化都在大理」

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

植化素有「紅、橙、黃、綠、紫、黑、白」7種顏色 一次看懂有哪些功效及代表蔬果

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免戰牽動藍綠召委布局 綠內訌、藍多不分區迎戰

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北即時報導
立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。圖為國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照
立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。圖為國民黨主席朱立倫。聯合報系資料照

立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。依照席次，藍綠黨團可望在8個常設委員會各取得1席召委，國民黨團則擬禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成。

國民黨立法院黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為內政委員會牛煦庭、外交及國防委員會黃仁、財政委員會賴士葆、經濟委員會謝衣鳯、教育及文化委員會葛如鈞、司法及法制委員會翁曉玲，以及社會福利及衛生環境委員會蘇清泉。其中，為讓區域立委因應罷免戰回防選區，召委人選葛如鈞、翁曉玲、蘇清泉皆為不分區。

國民黨團書記長王鴻薇表示，願在藍白合作的基礎下，禮讓1席召委給民眾黨團。至於是哪一席召委，仍待黨團討論後拍板。

國民黨主席朱立倫日前在立法實務研討會中曾提醒黨籍不分區立委「勿鬧事」。媒體報導今指有黨務人士示警，若有不分區藍委執著追求個人聲量，不顧黨形象，最重將處停權。不過，黨中央否認，表示未有相關討論。

綠營部分，可望推出的召委人選分別為，財政委員會賴惠員、經濟委員會蔡易餘、交通委員會林俊憲、教育及文化委員會林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸。至於司法及法制委員會、外交及國防委員會的召委人選，仍在內部協調。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，民進黨立場一致，只要有意願就來登記，無論是區域、資深或不分區，勇於承擔召委並排下有意義的法案、處理預算解凍，都是綠營願意直球對決的部分。若藍營大多不分區迎戰，她表示祝福，也會觀察藍白兩黨召委本會期的目標。

她說，既然國民黨要強調民生優先，就看未來藍營立委承擔召委重責後如何詮釋民生優先。

召委選舉 司法 國民黨 朱立倫 民進黨 藍白合

延伸閱讀

朱立倫：避免衝突 創造兩岸和平環境

川普、澤倫斯基口角 朱立倫：中華民國有責任創和平條件

學生團體聲援教師「離線權」 盼不讓老師隱性加班

YouTube繁中翻譯字幕回歸 藍委：阿宅獲勝捍衛數位文化主權

相關新聞

解除禁見首會妻妹 北所讓柯文哲會好會滿30分鐘 她爆柯閃到腰

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，暫時解除柯文哲對於...

要公教自證無陸證件 翁曉玲：陸委會無力清查越權指揮

陸委會將查大陸證件引發爭議，國民黨立委翁曉玲批評，陸委會根本無力清查，為掩飾無能及卸責，才想出要求公教人員主動具結的一招...

罷免戰牽動藍綠召委布局 綠內訌、藍多不分區迎戰

立法院新會期各常設委員會5日展開召委選舉，因應大罷免潮來臨，朝野立院黨團布局召委嚴陣以待。依照席次，藍綠黨團可望在8個常...

遭疑假法學碩士 沈伯洋斥陰謀論：輸入問題成學歷造假

黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋爭議纏身，有網友質疑他學歷造假。他今天無奈表示「陰謀論」又來了，只是因為網站輸入問題，學...

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後仍羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，解除柯文哲自2月...

結束與柯文哲會面 陳佩琪離開北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭檢方起訴及羈押禁見，由於柯父柯承發過世，台北地方法院日前裁定解除柯文哲自2月27日至3月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。