快訊

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

2025 MWC即將開展 聚焦AI與衛星NTN技術引領何種潮流？

遭疑假法學碩士 沈伯洋斥陰謀論：輸入問題成學歷造假

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋爭議纏身，有網友質疑他學歷造假。他今天無奈表示「陰謀論」又來了，只是因為網站輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假的超展開，攻擊到這種程度，只能證明沒料了，還以為會被抹黃，結果繼續被抹黑。

近日網友Marcel Sun再質疑，沈伯洋在維基百科的學歷是賓夕法尼亞大學法學碩士，分別以電腦、手機進入職涯網站LinkedIn查詢，卻分別得到賓州大學（University of Pennsylvania）和Commonwealth University-Bloomsburg，兩個學校差很多，且後者根本沒有法學碩士學位。

沈伯洋在臉書發文指出，最新陰謀論又來了，現在開始說他「學歷造假」，但只是因為LinkedIn輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假的超展開，真心佩服這些人的創意；他過去是半公眾人物，留學在哪裡大家早就知道，攻擊到這種程度，只能證明「沒料了」，真的是黑色幽默。

沈伯洋續指，他還以為自己會開始被抹黃，結果沒有，繼續抹黑。看來可能連跟蹤他都找不到什麼東西了。下一步應該要說他的博士論文是AI寫的了，反正都可以把智庫接受各國補助說成是違反國安法了。欠債兩千萬、坐擁三棟美國房產、CIA、學歷造假，真的一個比一個還扯。

他批評，國民黨和共產黨就是這樣，自己有問題，都說是別人的。自己學歷有統戰問題，就趕快攻擊別人學歷，自己拿中國錢，就趕快說別人拿別國錢，自己有房產，就趕快造謠別人有房產。真的是一群從來不知道要檢討自己的人。

國安法 沈伯洋 美國 黑熊學院

延伸閱讀

民進黨團「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委：爭議事件多

沈伯洋遭告發拿境外勢力資金 藍議員：應比照吳春城辭立委接受調查

選召委爆內鬨 柯建銘暴走左批英系右打王世堅、陳冠廷

遭檢舉違反國安法 沈伯洋回批：典型中國論述

相關新聞

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後仍羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，解除柯文哲自2月...

烏克蘭前車之鑑？國安人士：台烏情勢不同、川普有其行事風格

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，雙方不歡而散，國內關切此一變局對未來台美關係的影響。國安人士表示，川普有其行...

政大教授黃奎博：賴政府兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在眾目睽睽下公開爭執，令台灣各界再次出現「今日烏克蘭、明日台灣」的聯想，政大教授黃奎博提...

遭疑假法學碩士　沈伯洋斥陰謀論：輸入問題成學歷造假

黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋爭議纏身，有網友質疑他學歷造假。他今天無奈表示「陰謀論」又來了，只是因為網站輸入問題，學...

屏東縣鄉鎮長涉案頻傳 除收賄、賣官還有罕見撈錢本領

人口不到80萬人的屏東縣有33個鄉鎮市是全國最多，鄉鎮長「因案出事」比例機會也相對高，有些鄉鎮市長甚至前後任接連出事，從首善之區的屏東市，到麟洛、竹田、新埤、枋寮等鄉市，似乎都逃不過「魔咒」；其中近3萬人口長治鄉曾出現「三代同堂」奇觀。

【總編開箱】川澤會震撼全球 民進黨政府要繼續走鋼索？

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在全球面前吵架，堪稱是外交史上最驚悚的一幕，除了各國高度警惕外，民進黨政府更應作為借鏡，避免成為川普的下一顆棋子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。