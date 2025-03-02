遭疑假法學碩士　沈伯洋斥陰謀論：輸入問題成學歷造假

黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋爭議纏身，有網友質疑他學歷造假。他今天無奈表示「陰謀論」又來了，只是因為網站輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假的超展開，攻擊到這種程度，只能證明沒料了，還以為會被抹黃，結果繼續被抹黑。

近日網友Marcel Sun再質疑，沈伯洋在維基百科的學歷是賓夕法尼亞大學法學碩士，分別以電腦、手機進入職涯網站LinkedIn查詢，卻分別得到賓州大學（University of Pennsylvania）和Commonwealth University-Bloomsburg，兩個學校差很多，且後者根本沒有法學碩士學位。

沈伯洋在臉書發文指出，最新陰謀論又來了，現在開始說他「學歷造假」，但只是因為LinkedIn輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假的超展開，真心佩服這些人的創意；他過去是半公眾人物，留學在哪裡大家早就知道，攻擊到這種程度，只能證明「沒料了」，真的是黑色幽默。

沈伯洋續指，他還以為自己會開始被抹黃，結果沒有，繼續抹黑。看來可能連跟蹤他都找不到什麼東西了。下一步應該要說他的博士論文是AI寫的了，反正都可以把智庫接受各國補助說成是違反國安法了。欠債兩千萬、坐擁三棟美國房產、CIA、學歷造假，真的一個比一個還扯。

他批評，國民黨和共產黨就是這樣，自己有問題，都說是別人的。自己學歷有統戰問題，就趕快攻擊別人學歷，自己拿中國錢，就趕快說別人拿別國錢，自己有房產，就趕快造謠別人有房產。真的是一群從來不知道要檢討自己的人。