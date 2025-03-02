柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，起訴後仍羈押禁見至今，由於柯父柯承發過世，台北地方法院裁定，解除柯文哲自2月27日至3月10日對於4名至親的禁見，以便討論父親後事。今天是2月28日國定假日後，北所首次辦理接見，而柯家由柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭稍早代表家人現身，進入北所首度與柯文哲會客。

依北院裁定，長子的柯文哲，解除禁見的對象，包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名家人的禁見。時間至3月10日柯父告別式為止。北所表示，因接見人數眾多，平日每梯次接見時間約15分鐘，但今天是每月第一個周日，接見時間僅約8分鐘，被告每日只能辦理接見1次。

稍早還發生一件插曲，柯家原本由民眾黨美女發言人張彤，一早先到北所，替柯家人抽取號碼牌申請會客的號碼牌，後來遭北所工作人員以須實名制、持親友本人身分證辦理拒絕，最後由陳珮琪親自辦理才順利會客。