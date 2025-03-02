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綠布局台東 瞄準縣長、立委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供

原住民票藍綠角力，牽動台東縣長選情。綠營過去在台東長期陷入內部分裂問題，如今已大致完成整合，未來規畫派出原住民女將陳瑩角逐縣長，不分區立委莊瑞雄則鎖定台東縣立委席次。

民進黨人士表示，本周中常會上，黨主席賴清德在會中表示，二○二六年九合一選舉，台東能不能藍天變綠地，是非常指標性的一戰，因此請黨籍立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

該人士指出，陳瑩是最合適的台東縣長人選，除了有五屆立委的豐富經驗，又加上有原住民的身分，更能符合台東多元族群特性，其父陳建年擔任台東縣長時政績豐碩，一人當選兩人服務，。

莊瑞雄表示，民進黨在台東是比較艱困的地區，過去在台東推出男性選縣長，成績都不是很好，若縣長人選是陳瑩，對整個原住民是一大鼓舞，如果推出陳瑩，就幫她衝刺。

民進黨人士表示，綠營在台東是採分進合擊，莊瑞雄將鎖定立委席次，目前台東國民黨立委黃建賓陷入被罷免危機，民進黨在台東會遵循賴總統想法，讓公民團體先行。

黃建賓表示，從去年總統選舉到現在，民進黨只顧政爭、不顧民生，一下發動大惡罷、一下又忙著喬選舉，這些所作所為，民眾都看在眼裡。

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