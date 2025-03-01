影／上任6年首度訪日今返台 盧秀燕：行程緊湊成果豐碩
台中市長盧秀燕上個月24日出發訪問日本，為期6天的城市外交行程今天結束，並在晚間搭機返台，盧秀燕表示這次是擔任市長6年以來首次訪日，可以用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩。
盧秀燕此次訪日行程主要參訪北海道火腿鬥士隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO棒球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋及拜會名古屋市長，同時也拜會企業、協會及建築師，昨天拜會東京都知事小池百合子，並參訪東京巨蛋，此行6天橫跨札幌、名古屋及東京3座城市。
盧秀燕返國接受訪問時表示這次的訪日用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩，因是擔任市長6年以來第一次出訪日本，所以安排非常多行程非常緊湊，特別感謝日本各界在行程上給予安排、協助及接待，所以行程不但緊湊且非常順利。
盧秀燕說這次出訪有安排城市交流，包括東京都政府、名古屋政府及日本交流協會，還有各界好朋友，都有依照安排見面交流，這次一口氣安排4個不一樣的大巨蛋進行參訪，也讓他們有很好的想法跟參考，所以這次參訪緊湊順利且成果非常豐碩。
盧秀燕指出自己與小池百合子有許多相同之處，兩人都從主播記者轉戰政治界，也是城市首名女性市長，兩人也都曾參與國家國防政策，自己擔任立委時曾加入國防外交委員會，小池百合子也曾擔任過日本防衛大臣，因此兩人相談甚歡並互道加油。
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