快訊

鬧劇怎來的？傳他堅持礦產協議白宮簽字 澤倫斯基未穿西裝也成錯誤

網友稱取得對話！方大同「肺嚴重纖維化」辭世 經紀人回應了

影／上任6年首度訪日今返台 盧秀燕：行程緊湊成果豐碩

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
台中市長盧秀燕（右二）上個月24日出發訪問日本，為期6天的城市外交行程今天結束，並在晚間搭機返台。記者季相儒／攝影
台中市長盧秀燕（右二）上個月24日出發訪問日本，為期6天的城市外交行程今天結束，並在晚間搭機返台。記者季相儒／攝影

台中市長盧秀燕上個月24日出發訪問日本，為期6天的城市外交行程今天結束，並在晚間搭機返台，盧秀燕表示這次是擔任市長6年以來首次訪日，可以用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩。

盧秀燕此次訪日行程主要參訪北海道火腿鬥士隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO棒球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋及拜會名古屋市長，同時也拜會企業、協會及建築師，昨天拜會東京都知事小池百合子，並參訪東京巨蛋，此行6天橫跨札幌、名古屋及東京3座城市。

盧秀燕返國接受訪問時表示這次的訪日用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩，因是擔任市長6年以來第一次出訪日本，所以安排非常多行程非常緊湊，特別感謝日本各界在行程上給予安排、協助及接待，所以行程不但緊湊且非常順利。

盧秀燕說這次出訪有安排城市交流，包括東京都政府、名古屋政府及日本交流協會，還有各界好朋友，都有依照安排見面交流，這次一口氣安排4個不一樣的大巨蛋進行參訪，也讓他們有很好的想法跟參考，所以這次參訪緊湊順利且成果非常豐碩。

盧秀燕指出自己與小池百合子有許多相同之處，兩人都從主播記者轉戰政治界，也是城市首名女性市長，兩人也都曾參與國家國防政策，自己擔任立委時曾加入國防外交委員會，小池百合子也曾擔任過日本防衛大臣，因此兩人相談甚歡並互道加油。

台中市長盧秀燕（右）返國接受訪問時表示這次的訪日用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩，因是擔任市長6年以來第一次出訪日本，所以安排非常多行程非常緊湊，特別感謝日本各界在行程上給予安排、協助及接待，所以行程不但緊湊且非常順利。。記者季相儒／攝影
台中市長盧秀燕（右）返國接受訪問時表示這次的訪日用8個字形容，行程緊湊、成果豐碩，因是擔任市長6年以來第一次出訪日本，所以安排非常多行程非常緊湊，特別感謝日本各界在行程上給予安排、協助及接待，所以行程不但緊湊且非常順利。。記者季相儒／攝影

日本 盧秀燕 行程

延伸閱讀

盧秀燕會面東京都知事小池百合子 藍綠白各自解讀

東京、台中2女性首長首次會面 盧秀燕訪都知事小池百合子

盧秀燕訪日拜會企業建築師 交流城市經營策略

台中綠美圖年底啟用 盧秀燕盼成為世界偉大文化建設

相關新聞

曾示警大罷免有政治後座力 陳水扁今貼與曹興誠合照

大罷免潮來襲，前總統陳水扁日前接受網路節目訪問時表示，罷免要注意接下來的政治後座力、後遺症，「冤冤相罷何時了」。不過，陳...

盧秀燕會面東京都知事小池百合子 藍綠白各自解讀

台中市長盧秀燕訪日，昨天與東京都知事小池百合子會面，2人分別是台中與東京的首名女性首長，格外受到國內外關注。藍營認為，盧...

影／上任6年首度訪日今返台 盧秀燕：行程緊湊成果豐碩

台中市長盧秀燕上個月24日出發訪問日本，為期6天的城市外交行程今天結束，並在晚間搭機返台，盧秀燕表示這次是擔任市長6年以...

老柯稱賴清德「大登場」時限將屆 綠營：100%不會出面

綠營政壇近期討論最火熱的話題之一，是民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱，賴清德總統會有個「大登場」，力挺大罷免，之後整個罷免行動就會「大成功」；老柯一席話不只說得篤定，還替賴總統畫押了時限，說總統最晚在3月3日前會表態。但眼看距離實現僅剩2天，賴總統真會如老柯所言，站上第一線「大登場」嗎？

新會期朝野對立難解 民進黨展開「組合拳」反制在野

立法院新會期登場，日前賴清德總統召集五院院長會商國政，盼化解朝野對立，但據了解，就連民進黨內部都不樂觀。對於接下來的政局，綠營認為，藍白依舊會持續聯手杯葛執政，但民進黨政府也不會坐以待斃，將持續透過憲政救濟與大罷免，反制在野黨。

下屆台東縣長選舉 外界：吳秀華、陳瑩能否克服隱憂是關鍵

2026地方九合一選舉，台東縣被稱指標性戰場，藍綠大致定調由國民黨現任台東縣黨部主委、縣議長吳秀華與民進黨平地原住民立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。