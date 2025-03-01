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民間創作台帛國寶魚相擁畫 林佳龍將贈帛琉總統

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義縣經營餐飲事業有成的35歲吳品諭，創作出帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭的畫作，更將此畫交給外交部長林佳龍，林佳龍將會贈送給帛琉總統惠恕仁，展現緊密友誼。

吳品諭在大學就讀視覺藝術學系，充滿生意頭腦的他，大學未畢業就創業開餐廳，更創立鳳梨酥相關的品牌；吳品諭事業有成仍持續創作，近年來因學習佛法，創作更以佛經義理為主。

吳品諭今天告訴中央社記者，2月間與熟識的外交部國際合作及經濟事務司參事江振瑋會面，江振瑋曾提到外交部將到帛琉進行交流，因此，引起對帛琉的興趣。

吳品諭表示，上網查詢帛琉相關資訊，發現帛琉的國寶蘇眉魚，十分特別，則以蘇眉魚與台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭相擁為主題進行創作，同時在畫作中加入代表帛琉元素的符號，如驅除邪魅的公雞、帶來平安的蜘蛛、及象徵財富的石錢等，另外還有帛琉豐富的熱帶魚、魟魚等海洋生態。

吳品諭完成創作後，日前透過江振瑋引薦，將畫作交給外交部長林佳龍，做為送給帛琉總統惠恕仁的禮物。

林佳龍今天在臉書（Facebook）分享獲贈此畫，並PO文「吳品諭平時就會利用線條創作佛像畫作，最近在與友人聊天時得知，帛琉不僅擁有豐富的海洋文化，更是台灣堅定的友邦，因此，他很努力上網尋找帛琉元素創作這幅畫，希望他的作品傳達台帛深刻的友誼」。

林佳龍表示，吳品諭畫作不僅代表台帛情誼已扎根民間，更是自己常說「人人都是外交官」的具體實現，外交距離生活真的並不遙遠，所有國人都可以為台灣的外交盡一點心力，吳品諭就是最佳範例，相信帛琉總統惠恕仁收到這幅畫，一定會很開心。

帛琉 林佳龍 畫作

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