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盧秀燕會面東京都知事小池百合子 藍綠白各自解讀

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）拜會日本東京都知事小池百合子（右），引起國內外高度關注。圖／市府提供
台中市長盧秀燕（左）拜會日本東京都知事小池百合子（右），引起國內外高度關注。圖／市府提供

台中市長盧秀燕訪日，昨天與東京都知事小池百合子會面，2人分別是台中與東京的首名女性首長，格外受到國內外關注。藍營認為，盧是2028總統熱門人選，這次會面是日方的「預熱」；綠營肯定城市交流，希望盧之後對訪日行專案報告；白營也對此持樂觀態度。

小池百合子新聞主播出身，2002年加入自由民主黨，曾任小泉內閣環境大臣、安倍內閣防衛大臣，後退出自民黨，2016年參選東京都知事，2024年達成都知事三連霸。盧秀燕昨與小池會面，話題聚焦於城市外交，包含防災、運動、觀光等層面的合作。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，東京都知事相當於台北市長，本身就有特殊地位，加上小池百合子有意角逐日本首相，這次會面的重要性不言而喻；對盧秀燕與台中而言，都是件好事，畢竟東京是日本媒體關注焦點，相關新聞發布後能讓全世界認識台中。

李中分析，台灣對外最重要的三方是美國、大陸與日本，三方都高度關注台灣總統選舉，也會提前接觸潛在的參選者；盧秀燕現在被廣泛視為國民黨2028總統大選的熱門人選，美國在台協會前任處長孫曉雅此前就經常拜訪，現在又和小池百合子會面，足見美、日對盧的重視。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，盧秀燕和小池百合子的會面是城市國際交流，利於打開視野、推動市政，予以支持肯定；另一方面，民進黨團此前就表達過，雖支持盧推動城市外交，但台中剛發生新光三越氣爆案，時間點值得商榷，因此下周程序委員會也會提案，希望盧對日本行專案報告。

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，盧秀燕與小池百合子見面當然是好事，能夠見到日本的首都首長，意味著對方也認同台中的發展，彼此合作能讓台中學習到更多日本的優點；盧是下屆總統的熱門人選，民眾黨對此抱持樂觀態度。

小池百合子是新聞主播出身，曾加入自民黨，擔任過環境大臣、防衛大臣等職，後退出自民黨，參選東京都知事達成三連霸。圖／市府提供
小池百合子是新聞主播出身，曾加入自民黨，擔任過環境大臣、防衛大臣等職，後退出自民黨，參選東京都知事達成三連霸。圖／市府提供
藍營認為，盧是2028總統大選熱門人選，此次拜會是日方的提前接觸；綠營贊成城市外交，但也希望盧對日本行專案報告；白營則樂觀其成。圖／市府提供
藍營認為，盧是2028總統大選熱門人選，此次拜會是日方的提前接觸；綠營贊成城市外交，但也希望盧對日本行專案報告；白營則樂觀其成。圖／市府提供

小池百合子 日本 盧秀燕

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