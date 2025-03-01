曾示警大罷免有政治後座力 陳水扁今貼與曹興誠合照

大罷免潮來襲，前總統陳水扁日前接受網路節目訪問時表示，罷免要注意接下來的政治後座力、後遺症，「冤冤相罷何時了」。不過，陳水扁今天又在臉書貼出與聯電創辦人、力推大罷免的曹興誠的合照，並寫下「勇者無懼」，用意為何耐人尋味。

陳水扁接受「賀瓏夜夜秀」訪問，談及大罷免表示，過去他身為少數總統，面臨朝小野大的困境，但從來沒有想到去罷免別人，當時政局也沒有像現在這樣對立。陳水扁說，立法要監督、制衡、反對行政，都是很正常的。

國民黨立委王鴻薇說，陳水扁雖然字句不提賴清德總統，但卻都是明明白白說給賴聽。陳水扁苦口婆心說出大罷免時期，賴清德總統面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更讓國家長期處於對立與仇恨。

外界多解讀陳水扁對大罷免有疑慮，但陳水扁今在「陳水扁新勇哥物語」臉書貼出與曹興誠的合照，並表示「勇者無懼」、「向前行蛇咪攏不驚」。