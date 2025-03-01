下屆台東縣長選舉 外界：吳秀華、陳瑩能否克服隱憂是關鍵

2026地方九合一選舉，台東縣被稱指標性戰場，藍綠大致定調由國民黨現任台東縣黨部主委、縣議長吳秀華與民進黨平地原住民立法委員陳瑩角逐參選，2人不僅實力雄厚，有信心拿下縣長寶座，但也都有其隱憂存在。外界認為誰能克服隱憂，走出自己風格，誰的勝算就大。

台東選民基本盤藍大於綠，過去縣長選舉都是藍營拿下勝利，其中關鍵就在於三分之一人口的原住民選票，等同最後誰在拿下原鄉地區，幾乎就是勝利的保證。因此，藍綠也看準這一點，都開始布局，藍營有意派出吳秀華、綠營則派出陳瑩，特別的是2人不是有原民身分，就是和原民有深層關係。

吳秀華當過議員，也是連任議長，選舉經驗豐富，基層經營札實，且丈夫為卑南族人，具原住民媳婦身分，在原鄉地區有穩定藍營支持者；面對明年即將到來的縣長選舉，她很早就在地方加強經營備戰，每場大小活動都無與不參，尤其原鄉地區特別勤走勤跑，不難看出積極穩固選票的用心。

另陳瑩則為5屆立委，具卑南族身分，在原鄉地區知名度高，加上有政黨執政的優勢，許多服務原鄉地區的政績牛肉都可以立竿見影；去年開始她利用立院休會期間勤跑花蓮、台東，甚至成立網路社群，充分展現為2026縣長選戰做好準備，近日更獲得同黨立委莊瑞雄公開的支持相挺，可說是信心滿滿。

不過，看似2人都有信心拿下縣長寶座，卻也有隱憂存在。吳的隱憂就是其胞兄吳俊立和黨內政治角力的問題；陳則是有父親陳建年的包袱和過去選戰策略的不同問題。

一名熟知台東選舉政治生態的人士表示，吳秀華從議員、議長選舉到主委選舉，都脫離不了胞兄吳俊立的影子，都普遍認為實際幕後主導者就是其胞兄，是否對其縣長選舉之路有加分？有很大問號；且黨內部雖目前是祥和，卻都各自有盤算，能否真的團結一致，也很難說。

至於陳瑩部分，該人士也指出，陳瑩雖具原民身分，理當拿下原鄉地區選票應不是難事，但問題就在原鄉大多是藍營鐵票區，而陳代表的是綠營，加上其父親陳建年雖曾是縣長，但因理念和其他因素，選擇脫離國民黨身分，轉而投入民進黨，接受原民會主委一職；另陳瑩立委選舉是全台走透透，這次選舉集中在台東縣，選民結構也不同，這都是一大考驗。