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今日烏克蘭明日台灣？ 陳冠廷：兩國地緣挑戰截然不同
民進黨立法委員陳冠廷今天表示，針對烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普白宮會談爭執事件，台灣與烏克蘭所面臨的地緣政治挑戰截然不同，不宜直接比較。烏克蘭與俄羅斯陸地相連面臨大量裝甲軍團威脅，而台灣則有海峽作為天然屏障，且周邊有多國共同維持區域和平。
對於國際社會對烏克蘭的支持態度，陳冠廷指出，基於規則的國際秩序仍然存在，國際社會仍注重以規則為準則的規範和慣例，以及美國領導的國際社會對侵略行為的譴責，這些都持續存在。
陳冠廷表示，歐洲國家對烏克蘭的支持立場並未動搖，以法國為首的歐洲國家對歐洲和平、烏克蘭復甦、維持烏克蘭主權的意志，絕對沒有改變。至於美烏關係未來發展，他認為將由雙方後續會談來解決。
關於台灣的區域安全環境，陳冠廷指出，台灣與印太周邊國家的關係目前仍相對穩定，不過台灣需要找出更有效率、更即時，能與美方領導階層建立更好溝通方式。
陳冠廷重申，烏克蘭與台灣不能直接相比，大家都希望亞太區域的和平能持續穩定下去。
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