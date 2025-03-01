川普打臉澤倫斯基 沈政男：台灣還用老套政治學未來堪憂

美國總統川普、副總統范斯在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，卻引發爭執，在直播中大吵，讓全球大開眼界。醫師、作家沈政男說，澤倫斯基被川普與范斯重重打臉，好像大人罵小孩一樣，川普這樣的玩法，未來將是美國的外交走向，賴清德總統還用蔡英文那套國際政治學，恐怕一點用也沒有。

沈政男說，川普打算結束俄烏戰爭，找澤倫斯基到白宮會談，副總統范斯作陪，結果三人直接開吵。澤倫斯基把美國支持烏克蘭當成理所當然，甚至說「下一步就是你們感受戰爭滋味」，惹得川普不高興。

其實，川普的「讓美國再度偉大」，就是美國利益。川普唯一的詞彙，其實就是「錢錢錢」，所有國際關係都可以用錢衡量，天底下沒有白吃的午餐，不可能要美國人像盤子一樣，無償無回報去幫你保衛你的國家。

拜登花了數千億美元援助烏克蘭，自有戰略考量，也就是圍堵俄羅斯，但川普打算跟俄羅斯修好，因為主要敵人是中國，不必另外樹敵。

在川普看來，花那麼多錢幫烏克蘭打仗，根本不符合美國利益，沒必要繼續浪費錢。甚至，川普要烏克蘭拿礦產來還錢，說要還五千億美元的援助，而以烏克蘭的財政狀況，恐怕要還幾百年。

但台灣對美政策，賴清德還守著蔡英文那一套國際政治學，什麼第一島鏈、地緣政治、印太安全什麼的，這些詞彙恐怕連川普都不懂，連前任拜登也被川普當成垃圾一樣痛罵，打算把民主黨那一套價值觀與做法完全翻轉過來。

在川普與凡斯看來，恐怕台灣現有的那些講法，就是自以為是。今日烏克蘭，明日台灣；有一天，當台灣領導人也到白宮會談，場面會是如何？蔡英文那一套老學究式的國際政治學，如果繼續延續下去，台灣的未來真的讓人擔心。