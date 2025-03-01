罷免案 死亡連署最多達189人 伍麗華質疑「偽造卻是0」

全台大罷免，中選會公布第一階段連署審核結果，針對9名民進黨立委的罷免提案全數未過關。民進黨籍山地原民立委伍麗華昨發文說，北市選委會的查核結果有1017份連署書無效，伍麗華獲得死亡連署高達189人，是所有被罷免人中，死亡連署數最高。

伍麗華作昨深夜發文說，「連署確認查詢單」沒有寄出去，台北市選委會查核結果就已有1017份連署書無效。因此罷免伍麗華一階不通過，可以在10日內補件。中選會的結果證實，確實有許多連署人是偽造死人簽名，伍麗華獲得的死亡連署高達189人，「是所有被罷免人中，死亡連署數最高！」

伍麗華說，其他還有31人重複、61人為現役軍人與公務人員不符合連署資格、112人姓名錯誤、443人戶籍地址錯誤、71人身分證字號錯誤。為什麼這麼離譜？這恐怕要去問擔任罷免領銜人的某立委助理。

伍麗華表示，奇怪的是，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」？台北市選委會已證實，「確實沒有寄出查詢單」。也就是說，在查詢單未發出的情況下，就已經有1017份無效連署，如果真要查下去，可能會讓很多人觸犯刑罰。她雖然對台北市選委會沒有寄出查詢單一事頗有疑慮，但尊重選務機關統計查驗結果。

「面對罷免我坦然面對」，伍麗華重申，但是該說的還是要說，她的選民服務做很多，協助人民、地方機關爭取經費很努力，問政屢次獲公督盟評鑑、口袋國會評鑑為優秀立委，成績有目共睹；她再怎麼被污衊壓迫，她不會去罷免別人，因為這是傷害原住民族權益，若原住民立委被罷免1人，受限於現有選制「無法補選」，將硬生生使原民立委少掉一席，大幅削弱服務族人的量能。

伍麗華說，雖然還有十天，他們可以補送連署書繼續努力罷掉她，但她真正在意的是這段時間，「不看黨派站出來發聲挺我、鼓勵我、安慰我的每個人，這是我這五年來，每一日起床張開眼睛艱苦奮鬥面對每一天工作，最最最溫暖的刻骨銘心，我會放在禱告中求主紀念您們的愛心」。