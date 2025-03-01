快訊

5年前罹帕金森症！日本「6億綜藝天王」三野文太病逝

浪浪收容所陷火海！熱心男「衝煉獄救出3籠毛孩」 驚險救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

打破原民身分參政框限 藍提修法可選擇一般選區參選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
高市原住民區投票比平地複雜，多出區長與區民代表選票，總共有5張票要投。圖／聯合報系資料照
高市原住民區投票比平地複雜，多出區長與區民代表選票，總共有5張票要投。圖／聯合報系資料照

原住民參政自由保障不足？國民黨立委羅智強提案，增訂「公職人員選舉罷免法第24條之1」，令擁有選舉權的原住民可就原住民或行政區域的選舉區，擇一登記。原民如想參選一般區域公職人員，不必再進行保留或放棄原民身分的「終極二選一」。

原住民族設籍非原住民族地區已超過全體原住民人口的50%以上。據羅智強提案說明，多數原住民與非原民地區的住居地已建立深厚的連結與情感，權責主管機關卻將原住民排除於一般選區之外。

選罷法未明文限制原住民參選一般區域立委、議員，但中央選舉委員會過去卻以函釋禁止原住民參選一般選區，原住民若要參選一般選區得先放棄原住民身分。現行制度恐有針對原住民採「制度性取消普選」的隔離選制疑慮，而非基於族群平等權保障的先進立法。

依原委會說明，我國現行中央及地方公職人員選舉採非原住民、原住民分別保障，區分為一般選區及原住民選區，經查確有原住民選舉人為求參選區域立委選舉，註銷原住民身分的案例。

因此，羅智強遂提案增定選罷法第24條之1，具原住民身分並具有第24條選舉權人，同種公職人員選舉，得就原住民或行政區域選舉區，選擇其一登記。

羅智強表示，事實上原住民非常零散，幫助原住民投票也是照顧。他陪無黨籍立委高金素梅跑很多地方，會發現原住民投票不是很方便，「這是什麼時代了，應該要有些便利性的設計。」

可望在立院新會期擔任內政委員會召委的國民黨立委牛煦庭說，原民與區域立委，選區與性質有所不同，但考量原住民朋友遍佈全台，其生活圈與有志服務之對象，不見得要被身分所限制。至於修法進度，牛煦庭說，這要看各議案審議狀況與黨團攻防節奏綜合安排，若有共識，當然會盡快送出委員會。

藍營人士認為，羅智強的提案當然保障原住民族權益重要的一步。「原住民族選區」設置的目的，原本是給予少數弱勢族群「超額代表權」，能夠在議會為原住民族爭取最大利益。但中選會卻函釋，原住民若要參選一般選區得先放棄原住民身分，這不僅不合情、不合理，更是剝奪原住民族的身分認同。

原住民族 立委選舉 羅智強 選罷法

延伸閱讀

百萬步走選區首遇民眾髒話飆 羅智強：尊重與祝福

綠議員成「以罷治罷」狙擊對象 牛煦庭吐未送提案原因

駁斥擋不義遺址條例 羅智強：民進黨無視原民迫害歷史

賴清德令三等親不得任公費助理 羅智強：但親戚可當國策顧問？

相關新聞

奪回台東立委機會大好 牽動綠布局陳瑩參選縣長

原住民票藍綠角力，牽動台東縣長選情。綠營過去在台東長期陷入內部分裂問題，如今已大致完成整合，未來規劃派出原住民女將陳瑩角...

今日烏克蘭明日台灣？ 陳冠廷：兩國地緣挑戰截然不同

民進黨立法委員陳冠廷今天表示，針對烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普白宮會談爭執事件，台灣與烏克蘭所面臨的地緣政治挑戰截然...

川普打臉澤倫斯基 沈政男：台灣還用老套政治學未來堪憂

美國總統川普、副總統范斯在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，卻引發爭執，在直播中大吵，讓全球大開眼界。醫師、作家沈政男說，澤...

打破原民身分參政框限 藍提修法可選擇一般選區參選

原住民參政自由保障不足？國民黨立委羅智強提案，增訂「公職人員選舉罷免法第24條之1」，令擁有選舉權的原住民可就原住民或行...

川普、澤倫斯基口角 朱立倫：中華民國有責任創和平條件

美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會晤，3人高分貝相互指責的畫面，轟動全球。國民黨主席朱...

清大教授年薪上看500萬 教育圈齊頭式薪資可望打破？

清大相關新聞最近很熱，除了曹興誠究竟有沒有捐該校1500萬元，日前清大宣告募11億元設「傑出人才發展基金」幫教職員加薪，教授年薪最高上看500萬元，教育圈討論也很熱，大讚終於有好看的薪水。反觀，台北市中小學教師則出現脫北潮，連大校校長大逃亡，想留才，應考慮先打破齊頭式平等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。