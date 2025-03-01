打破原民身分參政框限 藍提修法可選擇一般選區參選

原住民參政自由保障不足？國民黨立委羅智強提案，增訂「公職人員選舉罷免法第24條之1」，令擁有選舉權的原住民可就原住民或行政區域的選舉區，擇一登記。原民如想參選一般區域公職人員，不必再進行保留或放棄原民身分的「終極二選一」。

原住民族設籍非原住民族地區已超過全體原住民人口的50%以上。據羅智強提案說明，多數原住民與非原民地區的住居地已建立深厚的連結與情感，權責主管機關卻將原住民排除於一般選區之外。

選罷法未明文限制原住民參選一般區域立委、議員，但中央選舉委員會過去卻以函釋禁止原住民參選一般選區，原住民若要參選一般選區得先放棄原住民身分。現行制度恐有針對原住民採「制度性取消普選」的隔離選制疑慮，而非基於族群平等權保障的先進立法。

依原委會說明，我國現行中央及地方公職人員選舉採非原住民、原住民分別保障，區分為一般選區及原住民選區，經查確有原住民選舉人為求參選區域立委選舉，註銷原住民身分的案例。

因此，羅智強遂提案增定選罷法第24條之1，具原住民身分並具有第24條選舉權人，同種公職人員選舉，得就原住民或行政區域選舉區，選擇其一登記。

羅智強表示，事實上原住民非常零散，幫助原住民投票也是照顧。他陪無黨籍立委高金素梅跑很多地方，會發現原住民投票不是很方便，「這是什麼時代了，應該要有些便利性的設計。」

可望在立院新會期擔任內政委員會召委的國民黨立委牛煦庭說，原民與區域立委，選區與性質有所不同，但考量原住民朋友遍佈全台，其生活圈與有志服務之對象，不見得要被身分所限制。至於修法進度，牛煦庭說，這要看各議案審議狀況與黨團攻防節奏綜合安排，若有共識，當然會盡快送出委員會。

藍營人士認為，羅智強的提案當然保障原住民族權益重要的一步。「原住民族選區」設置的目的，原本是給予少數弱勢族群「超額代表權」，能夠在議會為原住民族爭取最大利益。但中選會卻函釋，原住民若要參選一般選區得先放棄原住民身分，這不僅不合情、不合理，更是剝奪原住民族的身分認同。