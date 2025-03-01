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奪回台東立委機會大好 牽動綠布局陳瑩參選縣長

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北即時報導
綠營過去在台東長期陷入內部分裂問題，如今已大致完成整合，未來將派出原住民女將陳瑩（右）角逐縣長，不分區立委莊瑞雄（左）則鎖定台東縣立委席次，分進合擊。圖／聯合報系資料照片
綠營過去在台東長期陷入內部分裂問題，如今已大致完成整合，未來將派出原住民女將陳瑩（右）角逐縣長，不分區立委莊瑞雄（左）則鎖定台東縣立委席次，分進合擊。圖／聯合報系資料照片

原住民票藍綠角力，牽動台東縣長選情。綠營過去在台東長期陷入內部分裂問題，如今已大致完成整合，未來規劃派出原住民女將陳瑩角逐縣長，不分區立委莊瑞雄則鎖定台東縣立委席次，分進合擊。

民進黨人士表示，本周中常會上，黨主席賴清德在會中表示，2026年九合一選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能將立委席次贏回來，因此請黨籍立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

該人士指出，陳瑩是最合適的台東縣長人選，除了有5屆立委的豐富經驗，又加上有原住民的身分，更能符合台東多元族群的特性，其父親陳建年擔任台東縣長時政績豐碩，更是台東人讚揚的前縣長，一人當選兩人服務，未來民進黨將推出翻轉台東、造福台東的各項政見，爭取台東人的認同。

莊瑞雄表示，民進黨在台東是比較艱困的地區，過去在台東推出男生選縣長，成績都不是很好，若縣長人選是陳瑩，對整個原住民是一大鼓舞，也讓原住民充滿光榮感，畢竟過去陳建年當縣長時大有好評，如果推出陳瑩，就幫她衝刺。

民進黨人士表示，綠營在台東是採分進合擊，莊瑞雄將鎖定立委席次，目前台東國民黨立委黃建賓陷入被罷免危機，民進黨在台東會遵循賴總統想法，讓公民團體先行，黨站在第二線協助。

黃建賓表示，從去年總統選舉到現在，民進黨只顧政爭、不顧民生，一下發動全台大惡罷、一下又忙著喬選舉，這些所作所為，民眾都看在眼裡。

黃建賓表示，他身為台東在地子弟，從基層村幹事開始投入公共服務，進入國會一年來，已經成功爭取旅宿業電價凍漲、EMU3000座椅優化、颱風農損全品項補助、台東縣道路設施改善經費、多所學校設施改善經費、台東畜牧糞尿改善計畫，以及成功阻止國防部強硬在台東關山設置戰備道等等，諸多成績受到鄉親肯定。

黃建賓表示，余光中詩作「台東」中提到，「不管地球怎麼轉，台東永遠在前面」，這就是自己從政的初衷，不管民進黨如何操弄惡意政治，台東永遠是自己心中的最前面。

原住民 民進黨 陳瑩

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