川普、澤倫斯基口角 朱立倫：中華民國有責任創和平條件

美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮橢圓形辦公室會晤，3人高分貝相互指責的畫面，轟動全球。國民黨主席朱立倫表示，中華民國有責任，在兩岸關係上面創造一些和平的環境跟條件，盡量不要製造任何的衝突、不要製造任何的危機，這個方面需要大家一起來努力。

朱立倫今天出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，並於會後接受媒體訪問。針對川普與澤倫斯基在會談中發生激烈爭執，朱立倫表示，相信今天大家最關心，也最震撼的是，看到川普跟澤倫斯基在會談中的衝突跟爭辯，他相信大家都關心俄烏之間的和平，希望能盡快找到解決方案。

朱立倫也說，對台灣人來講，台灣有責任、中華民國有責任，在兩岸關係上面創造一些和平的環境跟條件，盡量不要製造任何的衝突、不要製造任何的危機，這個方面需要大家一起來努力，不管對岸、不管台灣都有這樣的責任。

朱立倫強調，唯有透過交流對話才能夠避免衝突，如果只有對抗、只有衝突，造成整個國際危機的時候，要單靠國際來幫台灣解決問題是不務實的，本身不管加強國防，或是交流對話，都應該努力。

國民黨立委葛如鈞表示，川普跟澤倫斯基對話中，澤倫斯基說「現在你們可能沒有感覺到你們的海岸線的美麗，但是未來你們才會感受到」，這句話用非常隱晦的方式暗示美國，如果戰爭沒有你們的繼續協助，將有可能延續到美國本土；川普回說「你沒有資格來告訴我們如何感受」。這個例子可以告訴大家，所有國家領導人一定要用智慧以及理性面對。

葛如鈞指出，這場會談中，川普也提到了籌碼的問題，手上有多少條件來跟別人達成和平，也是一個非常重要的議題。然而，現在台灣只有鬥、只有爭，到底台積電、能源要如何的發展，這才是台灣真正的籌碼。他呼籲，國與國之間的關係，以及台灣的發展一定要和平、要有愛，不要鬥。