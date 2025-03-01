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東京、台中2女性首長首次會面 盧秀燕訪都知事小池百合子

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕與東京都知事小池百合子會面。圖／市府提供
台中市長盧秀燕與東京都知事小池百合子會面。圖／市府提供

台中市長盧秀燕昨訪日本東京都知事小池百合子，2人分別是東京與台中2座城市的首名女性首長，本次會面也受到各界廣泛關注；小池致贈2025東京聽障號運的陶針，談論未來在防災、運動與觀光等面向的合作，盧會後也參訪東京巨蛋，今天下午將返台。

市府指出，盧秀燕與小池百合子有許多相同之處，2人都是主播記者轉戰政界，也都是該城市首位女性首長，都曾參與國防政策，盧曾擔任6屆立委，前3屆12個會期是國防外交委員，小池則擔任過日本防衛大臣。

小池百合子昨日是議會期間，百忙之中與盧秀燕會面，為盧別上東京聽障奧運紀念胸章，輕拍手臂說道「甘巴爹」（日文：加油）。盧希望在防災、運動與觀光和東京進一步交流，市府表示，2城市在永續發展、而紹政策與智慧城市等面向有許多共通點，期望透過這次會面為未來合作奠定基礎。

盧秀燕與小池會面後參訪東京巨蛋，了解球場歷史與營運狀況，也觀察日本唯一的充氣式屋頂薄膜，和周邊發展的東京巨蛋成、野球殿堂博物館；下午則拜會隈研吾建築都市設計事務所，感謝對方設計台中巨蛋，期待巨蛋順利完工。

盧秀燕參訪東京巨蛋。圖／市府提供
盧秀燕參訪東京巨蛋。圖／市府提供

小池百合子 日本 東京 盧秀燕

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