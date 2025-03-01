【專家之眼】揭露北京宣傳策略 國安官員莽撞冒進

中央通訊社2月27日以「國安官員：中共動員融媒體，對台散播疑川棄台論」為題，引述匿名國安官員轉述情報資料與研判結果，透過報導公開揭露北京對台宣傳策略(https://www.cna.com.tw/news/aipl/202502270386.aspx)，此種作法嚴重顯現該名國安官員莽撞冒進，基於下列各點理由，後果相當令人憂慮。

首先就要指出，報導提到「國安官員表示，在25、26日舉行的對台工作會議之前，北京當局已先邀集中宣部、統戰部、公安部與國台辦等單位，就下階段對台訊息操作與方向，進行任務交代與指示。」但查遍中國大陸媒體等公開資訊來源，並未找到任何針對此項集會報導資料，顯然國安官員所表述內容，係源自秘密管道之機密情報資料。

其次依據前述報導內容，能夠「邀集中宣部、統戰部、公安部與國台辦等單位」之北京當局，顯然就是中共中央相當層級之工作小組或委員會。而且其職能權限必然能「就下階段對台訊息操作與方向，進行任務交代與指示。」透過此等表述，對岸可能會洩露此等集會資訊，被我方掌握情報各個相關單位整體架構，就已經呼之欲出具體浮現。

再者，我方情報體系針對原始獲得之情報資料，進行研析判斷所獲得結論，其中包括歸納出「對台3大主軸敘事為『疑川論』、『失敗論』與『棄台論』」；並且分別描述前述三種論述之具體敘事內容。說實在話，情報體系以如此方式對外公開情報研析結論，確實相當少見。此種將本身底牌主動掀出，的確讓人跌破眼鏡；但恐怕最後會未獲其利先蒙其弊。

此外情報攻防過程本來就是虛虛實實真假參半，而且要與宣傳敘事搭配運用相互呼應。可是當運用國家通訊社等級之中央通訊社作為訊息施放管道時，考慮報導受眾相當廣泛，再加上報導本身就具有對民眾宣導與引領思維導向目的，看來亦不太可能是故意發布虛假欺敵訊息。

因此前揭三項主軸敘事名稱與內容，不論是抄錄自原始情資，抑或是情報研析歸納命名結論，絕對都是會影響情報來源人身安全以及曝露情報研析結論不智之舉。國安官員雖然是匿名對外放話，但若要公開相關情報資料與研析結論，解密程序務必完備，配套措施亦須周延，才能避免弄巧成拙產生損傷。

同時在報導中提及：「國安官員分析，此敘事是台灣不論如何都會被放棄、台灣沒有能力保護自己等內容，其目的是希望透過國際的官宣與外媒，呈現台灣利益跟川普利益不一樣，台灣內部未跟美國站同一線上，藉以削弱台美互信與台灣跟友盟間的默契。」國安官員用辭太過粗糙，輕率將矛頭指向「國際的官宣與外媒」，恐怕亦會產生相當糟糕後遺症。

吾人須知，任何「國際的官宣與外媒」背景是瞞不住人，許多報導評論根本就不是北京所能掌控，假若與北京毫無瓜葛之他國官方宣告敘事表述或是外籍媒體報導內容，恰巧符合「棄台論」旨趣時，中央通訊社報導轉述匿名國安官員分析說法，如此流彈亂射，豈不是在開罪各方，在國際社會亂搬石頭來砸自己腳嗎？

最後報導又提到國安官員指稱：「從操作棄台論的論述，也可掌握到北京後續可能會攻擊目標，例如台灣持續推動全民防衛跟全民國防，任何跟這些議題相關的人與單位，都會是攻擊對象，而指控方式將包括『拿黑錢』等說法。」這個更讓人覺得國安官員根本就是在為特定對象說項辯駁，希望藉此助其開脫法律刑責。

其實收受他國政府單位自境外所匯入資金，民眾關注焦點根本不在資金本質是否為黑錢與否，而是在於理解「對價關係」。

此與餵食動物必有所望亦有所求是相同道理。餵食牛馬馱獸草料，希望其可耕田拉貨。餵食馬戲團猿猴，希望其翻跟斗與盪鞦韆演出娛人。餵食肉豬希望其順利長肥，能夠宰殺供應市場消費。餵食貓熊希望其扮可愛，逗大家開懷大笑。

所以整個關鍵是美國政府拿銀子餵食台灣黑熊，請問是打算要這頭黑熊幹什麼？重點根本不是「拿黑錢」，更何況這些錢早就曝光囉。此份新聞稿，滿紙荒唐言，讓人一把辛酸淚，國安官員怎能如此莽撞冒進？