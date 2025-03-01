公務員具結無陸身分證 藍委批恐嚇

銓敘部等日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員具結「未領有中國大陸身分證」。國民黨立委翁曉玲昨質疑，陸委會違法濫權要求公教人員簽名具結，還恐嚇如有不實，要負法律責任。陸委會回應，公職人員有配合執行之責任與義務，並無任何不妥，也不存在違法情事。

翁曉玲表示，陸委會沒能力調查台灣人領取大陸居住證和身分證的人數，竟下令要求公教人員簽名具結未在大陸地區設戶籍、領護照、居住證、定居證或身分證，還恐嚇如有不實，要負法律責任。

翁曉玲質疑，陸委會有何權力要求公教人員具結？是依據哪項法律規定？公教人員若未簽名具結，會有什麼法律責任？會被處罰、減薪、降級、解聘？請陸委會、銓敘部、教育部出來說清楚。這三個機關看來經費太多，尚有餘力作蠢事，年底審預算時要好好檢討。

翁曉玲批，民進黨假抗中保台之名，行打擊異己之實，大搞專制獨裁，只要不是民進黨的信徒，就一律打成叛徒。

陸委會表示，由於現任公職人員中確實存在領有中共身分證之案例，政府自即日起要求現職人員具結未在中國大陸設籍、領用身分證、定居證及護照，是加強宣導現行法律規定。

陸委會指出，公職人員行使公權力，應遵守法令；公務人員擬任時本就必須對諸多事項具結；自即日起增加具結並宣導兩岸條例自二○○四年起已有之規定，政府相關主管機關依法行政乃職責所在，並無任何不妥，也不存在違法情事。