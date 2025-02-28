對二二八事件所有受難者與家屬 蔣萬安又公開道歉了

台北市政府下午在二二八公園舉辦追思紀念會，市長蔣萬安參加活動後，晚間在臉書表示，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意。深信歷史雖然沉重、道路不免風雨，但光影彼端一定是希望之路。

今天，我再次以臺北市長的身份，來到二二八紀念活動，心情依舊是肅穆與誠懇。歷史的傷痛未曾遠去，我們都有責任不斷地反思與銘記。

去年底，我們失去了一位重要的老朋友——徐光老師。

徐光老師一生致力於還原228的真相、推動社會對話與族群和解，我至今記得去年的今天，徐光老師在這裡說，她永遠不會忘記，她對228事件「是痛、是恨，不過有愛才能有和平，有和平就有一切的自由」。徐光老師與無數受難者家屬秉持著愛與和平的信念、努力不懈，讓二二八事件的記憶得以被保存，讓更多人理解這段歷史的重量。

今天，我們的緬懷，不只是向她致敬。我們對78年前二二八事件苦難追思，找尋和解與團結的可能。二二八雖然已記載入史冊、讓每個孩子從小銘記，但我們仍要持續透過不同的方式，讓今天對於新世代的意義不只是一個「國定假日」。

我也要向黃秀婉理事長致敬。黃理事長的先祖王添灯先生，曾為和平處理二二八事件，推進民主改革而穿梭奔走，但無情的政治陰霾，卻讓王添灯先生沉冤莫白，喪失生命。這不僅讓黃理事長家族失去一位可敬的親人，更是我們國家的重大損失。將心比心，身邊發生這樣的悲劇，誰能輕易放下？

但這些年，我跟黃理事長接觸的經驗，卻是無比的溫暖，她當然沒有忘卻先祖的遭遇，但卻扛起先祖愛這塊土地的熱誠，希望社會理解二二八真相，以及，愛與和平的真諦。

我擔任市長以來，承蒙許多二二八家屬的提點，而黃秀婉理事長溫暖的堅毅，也更讓我深自省思、並理解身上背負的責任與使命。連續三年的二二八追思紀念會與音樂會，我感謝台灣的善良，也看到台灣的力量。

這幾年，我持續研讀二二八事件的著作，最近讀到蔣理容老師的《秋霞的一千零一夜》，從一個媳婦的視角，也就是蔣老師母親的角度，述說了大時代的悲劇，是如何造成家族、幾個世代難以走出的陰霾。尤其，當我看到事件過後，政府邀請蔣渭川先生再度出任公職時，他們家族的恐懼，真的令人難過。但我也要感謝蔣理容老師，透過小歷史的書寫，替我們註解了在大歷史敘事中不容易感受到、卻又無比真實的傷痛。

也因此，我要再次承諾，市府會持續推動人權教育、持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承。我一上任，就要求文化局投入228紀念館的修復，經歷為期兩年「閉館不休館」，隨著剛剛和平鐘的聲響，我們也正式宣布臺北228紀念館重新開館。我們不只修復紀念館原身、也就是二二八事件現場之一的「臺北放送局」建築形貌，同時，新的常設展也將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多國內、外參訪者能夠免費入館，讓更多人了解歷史。

另外，我也要特別感謝，「濟州四三 平和財團」的金鍾旻理事長一行應邀來訪，昨天與我們二二八紀念館簽訂人權交流的MOU後，也全程參與了昨晚的音樂會與今天的紀念儀式。我們也感謝釜山民主抗爭紀念事業會以及光州5.18紀念財團的夥伴一同蒞臨，相信藉由彼此交流，我們能深化彼此對歷史、對人權的省思。

我已經擔任市長兩年多，我深深感受到臺北是個溫暖的城市，承載很多歷史的重量，我堅信民主、開放與多元的價值，我也認為重視並且正視歷史過往、促進對事實完整理解，才能推動社會進步。

身為臺北市長，我再次為當年的二二八事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意。我深信，歷史雖然沉重、道路不免風雨，但光影彼端一定是希望之路。