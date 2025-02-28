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綠批蔣萬安「要更大包容」是二次傷害 北市府回應了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，台北市長蔣萬安受訪時回應政治人物應該要有「更大的包容」。對此，民進黨議員顏若芳今指出，蔣萬安等同對受難者家屬二次傷害。

針對顏若芳議員在臉書批評蔣萬安市長出席 228 紀念追思會言論，北市府副發言人郭音蘭表示，蔣市長著重的是228 受難者與遺屬的故事，議員難道認為銘記歷史傷痛與教訓是廢話？

郭音蘭指出，蔣市長回應記者訪問時是期許自己及所有政治人物，以團結民眾為使命，才提及「更大的包容」；議員去脈絡地斷章取義與惡意剪接，才是對遺屬的二次傷害。難道議員認為賴總統不應該以「團結最大的多數」為念？

郭音蘭說，蔣市長一上任就推動 228 紀念館修復；去年宣布市府將出版葛超智信件集等史料；今年更宣布228紀念館重新開館、未來全面免收門票，並且與推廣人權的濟州4.3平和財團簽署人權交流 MOU，邀請韓方參與今日追思活動。郭音蘭反問，難道議員認為邀請同樣承載歷史傷痛、促進族群和解的國際團體來臺北一同追思228是「廢話」？

郭音蘭表示，蔣市長上任後，今年已是第三度全程參與228紀念追思會系列活動，並以臺北市長身份為228事件致歉；市府也透過各項作為展現重視與決心，相信社會大眾不會認可任何有心人對歷史真相的消費與操作。

蔣萬安 議員

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