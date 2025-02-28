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黨政人士：總統228致詞3意義 盼團結抵擋中國併吞

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天首次為228事件及林宅血案道歉，黨政人士指出，總統致詞是以「威權vs.民主」出發，背後具有破除族群意識等3大意義，並以歷史為借鏡，盼台灣社會團結，才能抵擋中國的侵犯併吞、抵擋228歷史重演。

總統賴清德上午出席228事件78週年中樞紀念儀式，這也是賴總統上任後首次出席228紀念活動。黨政人士表示，總統致詞是以「威權vs.民主」出發，具有3大意義。首先是破除「族群衝突」論述，228轉型正義是建立於當年威權政府責任需要被確實追究的核心出發。

黨政人士說明，過去國民黨政府史觀稱228事件起源於族群衝突，每次提及228事件或轉型正義工程時，遵循國民黨史觀等人士，都會以「勿撕裂族群」為由反對政府推動轉型正義。

黨政人士提到，賴總統228談話指出是當年獨裁者蔣介石為確保能夠來台灣統治，整肅異己的手段，就是要破除「族群衝突」論述。政府推動228事件乃至白色恐怖期間的轉型正義工程，不是要撕裂族群，而是民主社會已有足夠力量站在一起，共同回望與反省威權政府犯下的大罪，不分族群一同珍惜與守護前人打拚而來的自由民主社會。

黨政人士解釋，其次是賴總統首度以國家元首高度，代表政府向林宅血案道歉。監察院長陳菊曾表示，國家轉型正義是一個艱難工程，其中兩起國家暴力介入、但仍未破案的重要案件，一件是陳文成命案，另一件就是林宅血案。

黨政人士談及，總統今天是替政府完成這個遲來的道歉，同時也是台灣轉型正義工程歷史上重要新頁。這個道歉不只是給林宅血案的受難者家屬，而是面向所有在白色恐怖期間的受害者及其家屬，展現政府將持續推動轉型正義工程、追查真相、伸張正義的決心。

第三是重申「不分族群，不論先來後到」既有立場。黨政人士表示，總統提及228紀念儀式不僅是追思，同時也是希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。現今台灣社會仍遭遇來自威權主義持續擴張的威脅，中國甚至利用台灣的自由民主，透過在台協力者在台灣內部進行分化。

黨政人士指出，這樣的手段也與當年國民黨威權政府定調228事件是「族群衝突」的模式相仿，都是藉由深化台灣內部矛盾來達到威權主義擴張、統治的目的。賴總統藉此重申「不分族群，不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人」既有立場，盼台灣社會團結，共同守護民主自由憲政體制，才能抵擋中國的侵犯併吞、抵擋228歷史重演。

義工 衝突 轉型正義

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