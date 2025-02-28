全台唯一奉祀228事件受難者 民進黨雲林縣黨部追思

雲林縣虎尾三聖公廟是全台唯一奉祀228事件受難者的廟宇，民進黨雲林縣黨部今在三聖公廟舉辦228事件追思活動，縣黨部主委劉建國表示，追思活動提醒大家不能忘記228事件，現在國會違憲亂政，大家應一起反思，維護得來不易的民主。

虎尾三聖公廟主祀228事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，民進黨雲林縣黨部今追思活動邀請228事件受難者的家屬高淑慧講述當年父親受難的經歷，民進黨籍黨公職及地方人士、中央畜產會董事長蘇治芬、台灣雜糧基金會執行長許根尉等人一起為雲林、台灣人民祈禱。

高淑慧指出，想起當年仍覺得心情沉重，現在看到國會每天吵吵鬧鬧，造成社會不安，她期盼當年事件不再重演，不再有人犧牲。

劉建國表示，追思活動提醒台灣人民不能遺忘228事件，當年的228事件對比現在國會違憲亂政，期盼大家反思，也一起來關注這件事。