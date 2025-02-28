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曹興誠1500萬捐款羅生門 清大校長今發校內信說明了

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曹興誠1500萬捐款羅生門 清大校長今發校內信說明了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
清大圖書館臉書粉專被網友挖出，2019年曾發文寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書
清大圖書館臉書粉專被網友挖出，2019年曾發文寫下「曹董事長直接把匯率訂為30比1，捐了台幣1500萬元給清華大學。」還有當時下棋的照片。記者王駿杰／翻攝自清大圖書館臉書

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，事件紛擾多日。清大校長高為元今天下午發出校內信，說明提及對於嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。

事件起因為國民黨立委翁曉玲日前在臉書發文，指30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定贏1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得新台幣1500萬元，但最後清大沒收到曹的捐款。由於陸續有網友翻出歷史圖文資料，2011年時任校長陳力俊的演講曾提到，1500萬元捐款「清華大學確實收訖捐款無誤」，讓此案陷入羅生門。

清華大學二度低調回應，確實沒有收到這筆捐款，其他部分，清大沒有多餘說明，也未有公開聲明，讓外界霧裡看花。清大不少校友也紛紛湧入清大臉書關切此事，希望清大領導團隊知所進退，為百年清大緊急止血。

曹興誠1500萬元捐款事件紛擾多日，校長高為元今天下午發出校內信，向親愛的師生同仁、校友們寫道，有關曹興誠先生捐款承諾引起社會大眾關注一事，各方詢問及關懷不斷，由衷感謝大家的愛護與支持，也理解各位對於這些紛擾的擔憂。

高為元說，藉此重申學校接受捐款的重要原則，對於所有支持清華、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。

高為元強調，各位對學校的信任與支持，是清華進步的重要推手，今後仍仰賴全體師生同仁與校友們，讓我們一同秉持「自強不息、厚德載物」的精神、專注高等教育發展，讓清華人得以自我實踐、貢獻社會。文末「署名校長 高為元 謹上」。

聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，事件紛擾多日。清大校長高為元今天下午4時多發出校內信說明。記者張裕珍／翻攝
聯電創辦人曹興誠1500萬元的清華大學捐款陷入羅生門，事件紛擾多日。清大校長高為元今天下午4時多發出校內信說明。記者張裕珍／翻攝

捐款 曹興誠 清大

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