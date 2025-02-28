賴清德二二八談話強硬 賴士葆：為大罷免添柴火

今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上表示，「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行。」國民黨立委賴士葆表示，賴總統的講話在為大罷免添加柴火，與其先前所講的朝野和諧、社會團結有落差。

賴士葆表示，賴總統在228事件活動的場合講話非常重要，外界會期待賴總統的講話對撫平族群之間的矛盾有幫助，結果賴總統今天的講話完全是激化矛盾，等同進一步撕裂社會，對於社會和諧沒有幫助。賴士葆說，某種程度上，賴總統的講話在為大罷免添加柴火，這樣子的講話與其先前所講的朝野和諧、社會團結是有落差的。

國民黨立委游顥表示，二二八事件歷經78年，這段歷史的傷痛，讓大家珍惜和平的價值，理解社會需營造共識共存的可貴，更重要的是要謹記不能重蹈覆轍。這場悲劇，近80年來仍深深影響台灣社會。但它從來不是簡單的本省與外省對立，而是各方勢力交織下的複雜事件。受難者不分省籍，數字背後的每一條生命，都承載著無法彌補的傷痛。

游顥說，讓人痛心的是，這段歷史不斷被某些政客簡化、操弄，成為分裂族群的工具，且很遺憾的，賴總統首度以總統身分參與二二八事件中樞紀念儀式，又想透過政黨政治塑造族群對立，激化台灣人民的分裂與對抗，再次置入「抗中保台」意識來消費受害者後代，忽略從民進黨8年完全執政的社會亂象，到現在民進黨所主導的全台政治惡鬥，全都違背團結、和諧、包容多元的核心價值。

游顥指出，民進黨過去曾主張黨政軍退出媒體、退出校園，然而全面執政後看到的卻是全面介入；賴總統所謂的「轉型正義」，實際上人民看到的是透過黨產會、促轉會專門打壓異己、操作選舉，就連促轉會前副主委張天欽也曾不諱言自稱「東廠」，更證明轉型正義淪為民進黨高舉「高尚」的口號。

游顥說，過去國民黨做錯的事，全黨必定吸取教訓、深刻反省，也呼籲民進黨及賴清德，有錯要認，唯有迷途知返，謙卑的面對過去的錯誤，放下鬥爭、對抗的心，國家才有可能進步，變得更好。他也強調，緬懷受難者不只是為了記住過去的傷痛，更是要讓這段歷史的教訓成為未來的警鐘，唯有拒絕政治操弄，台灣才能走向真正的和解與光明的未來。

有藍營人士表示，228事件是台灣歷史上的共同傷痛，不是民進黨的專屬事件，也不是賴總統的專用提款機，用緬懷228趁機攻擊國民黨，真的大可不必。賴總統無視日據時代的台人各類慘劇，刻意強調蔣介石獨裁，這不是幫殖民者美化歷史嗎？別忘了自己是中華民國總統。